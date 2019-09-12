В Краснодаре отремонтировали половину подземных переходов
В Краснодаре к сентябрю отремонтировали девять подземных пешеходных переходов
Ремонтировать подземные переходы начали в июне. К сентябрю привели в порядок объекты на улицах Российской, 134, Колхозной, 71, Офицерской, 52, Красной, 206, шоссе Нефтяников, 13/1, перекрестках Мачуги и Благоева, Красной и Офицерской, Офицерской и Коммунаров, Зиповской и Ростовского шоссе. Там заменили перегоревшие лампочки в светильниках, поврежденные фрагменты напольной и настенной плитки, а также восстановили ступени.
Также завершается ремонт подземного перехода на пересечении улиц Красной и Одесской. Мэр Краснодара Евгений Первышов 12 сентября осмотрел его.
«За пять лет после сделанного капитального ремонта, без обслуживания, вид у переходов был уже потрепанный, и жители справедливо жаловались на их состояние. С этого года мы организуем системное обслуживание подземных переходов. Необходимый ремонт, чтобы они были в нормальном состоянии, нужно проводить каждый год. Кроме того — планировать более серьезные и капитальные работы не меньше, чем по одному переходу в год», — заявил глава города.
Планируется, что до конца года в краевом центре отремонтируют еще девять оставшихся переходов. При этом сейчас готовят проект обновления комплекса подземных переходов на пересечении улиц Старокубанской и Ставропольской. Основные работы там хотят провести в 2020 году, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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