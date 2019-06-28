В Краснодаре в 2019 году собираются отремонтировать все подземные переходы

В Краснодаре до конца года планируют провести ремонт во всех подземных пешеходных переходах города

Работы уже начались в четырех переходах — в одном на улице Красной напротив универмага «Краснодар» и в трех — на Офицерской. Там проверят исправность освещения, заменят перегоревшие лампочки и поврежденные фрагменты плитки, а также восстановят ступени на спусках в переходы.

«Мы получали много жалоб от жителей на состояние подземных переходов. Замечания были более чем справедливые. Действительно, после того, как в 2014 году с участием строительных компаний Краснодара капитально отремонтировали 14 из 18 подземных пешеходных переходов, прошло уже много времени, ремонт поизносился», — сказал мэр Евгений Первышов.

Работы проведут по контракту 2019 года. Подрядчик будет содержать все 18 подземных переходов, которые есть в городе.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов рассказал, что с этого года содержание и обслуживание подземных переходов переводят на постоянную основу. Это необходимо, чтобы обеспечить стабильную работу освещения и камер видеонаблюдения, а также для проведения работ по внутренней отделке, сообщили 28 июня в пресс-службе администрации Краснодара.