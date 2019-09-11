Медведи облюбовали приют «Фишт» из-за мусора, оставленного туристами

В Сочи в конце туристического сезона медведи пришли к приюту «Фишт» из-за оставленного туристами съедобного мусора

На приюте Фишт в конце августа прошло мероприятие, после котого туристы оставили много съедобного мусора. Это привлекло внимание медведицы и медвежонка, которые неделю приходили туда в поисках пищи, сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Когда доступные отходы закончились, животным пришлось переключиться на привычный им рацион питания в это время года (яблоки, груши, буковые орешки, чернику, каштаны) и покинуть территорию приюта.

В заповеднике обратили внимание, что при замусоривании территории органическими отходами у животных нарушаются стереотипы пищевого поведения. Они могут становиться агрессивными по отношению к людям, повреждать палатки и разорять рюкзаки в поисках пищи.

Как сообщали Юга.ру, этим летом медведи стали чаще появляться в городской черте Сочи.