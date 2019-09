Медведи облюбовали приют «Фишт» из-за мусора, оставленного туристами

View this post on Instagram

Синантропизация медведя, в отличие от волка, более опасна. Легко меняя пищевое поведение, медведи в период сезонного недостатка кормов в природе активно используют любые доступные ресурсы и могут становиться агрессивными в поисках пищи. В этом году медведь зафиксирован на приюте Фишт в конце туристического сезона во время массового мероприятия. Недобросовестными посетителями заповедника было оставлено большое количество съедобного мусора, что привлекло внимание хищника. Медведица с медвежонком еще неделю после мероприятия продолжала приходить на приют в поисках пищи. Однако отсутствие в дальнейшем доступных отходов вынудило ее переключиться на привычный рацион питания в это время года (яблоки, груши, буковые орешки, чернику, каштаны) и покинуть территорию приюта. Хотелось бы еще раз обратить внимание туристов на то, что оставлять съедобные пищевые отходы на территории заповедника недопустимо. Важно заранее планировать своё #меню, набор продуктов и объем приготавливаемой пищи. Тогда выбрасывать еду не придётся. Этим вы не только не навредите природе, себе и другим туристам, но и снизите свой личный #экологическийслед