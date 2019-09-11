Медведи облюбовали приют «Фишт» из-за мусора, оставленного туристами

Краснодарский край

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В Сочи в конце туристического сезона медведи пришли к приюту «Фишт» из-за оставленного туристами съедобного мусора

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На приюте Фишт в конце августа прошло мероприятие, после котого туристы оставили много съедобного мусора. Это привлекло внимание медведицы и медвежонка, которые неделю приходили туда в поисках пищи, сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.

Когда доступные отходы закончились, животным пришлось переключиться на привычный им рацион питания в это время года (яблоки, груши, буковые орешки, чернику, каштаны) и покинуть территорию приюта.

В заповеднике обратили внимание, что при замусоривании территории органическими отходами у животных нарушаются стереотипы пищевого поведения. Они могут становиться агрессивными по отношению к людям, повреждать палатки и разорять рюкзаки в поисках пищи.

Как сообщали Юга.ру, этим летом медведи стали чаще появляться в городской черте Сочи.

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Тем, кто столкнулся с медведем на охраняемой территории Сочинского нацпарка, следует обратиться в администрацию учреждения по телефону 8 (862) 262-18-42. Если вы встретили медведя на территории города, можно сообщить об этом в Росгвардию, позвонив по номеру 8 (861) 275-70-80, или полицию — 102 или 112.

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Синантропизация медведя, в отличие от волка, более опасна. ������Легко меняя пищевое поведение, медведи в период сезонного недостатка кормов в природе активно используют любые доступные ресурсы и могут становиться агрессивными в поисках пищи. В этом году медведь зафиксирован на приюте Фишт в конце туристического сезона во время массового мероприятия. Недобросовестными посетителями заповедника было оставлено большое количество съедобного мусора, что привлекло внимание хищника. Медведица с медвежонком еще неделю после мероприятия продолжала приходить на приют в поисках пищи. Однако отсутствие в дальнейшем доступных отходов вынудило ее переключиться на привычный рацион питания в это время года (яблоки, груши, буковые орешки, чернику, каштаны) и покинуть территорию приюта. Хотелось бы еще раз обратить внимание туристов на то, что оставлять съедобные пищевые отходы на территории заповедника недопустимо. Важно заранее планировать своё #меню, набор продуктов и объем приготавливаемой пищи. Тогда выбрасывать еду не придётся. Этим вы не только не навредите природе, себе и другим туристам, но и снизите свой личный #экологическийслед

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Животные Заповедники Мусор Сочи

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