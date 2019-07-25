Полиция задержала двух мужчин, которые обокрали ювелирный салон в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

Полицейские вместе с сотрудниками пограничного управления ФСБ в июле задержали двух мужчин, которых подозревают в нападении на ювелирный магазин в Краснодаре

В ювелирный салон на улице Ставропольской в Краснодаре 26 января ворвались двое мужчин в масках. У одного из них был пневматический пистолет. Нападавшие ударили охранника, разбили витрины и похитили около 140 золотых украшений. Ущерб составил 2,5 млн рублей.

Читайте также:

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия).

Полицейские установили, что к совершению преступления могут быть причастны двое приезжих из Хабаровска, сообщили 25 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что подозреваемых объявили в федеральный розыск. Одного из них полицейские задержали в Белгороде. Его сообщника вместе с похищенными ювелирными изделиями сняли с поезда, который направлялся за границу. Суд заключил их под стражу. 

Краснодар Ограбление Полиция ФСБ
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Из-за сильного ливня в Краснодаре встали трамваи
Полиция задержала двух мужчин, которые обокрали ювелирный салон в Краснодаре
В Краснодаре эвакуировали посетителей ТРЦ «OZ МОЛЛ»
Краснодарская «Типография» перед переездом проведет стерилизацию современного искусства
Туристы из Челябинска застряли на горе под Геленджиком. Один из них потерял обувь
Прах журналиста Сергея Доренко развеяли на керченской горе Митридат

Лента новостей

Статьи Партнерский

Как плохое зрение может испортить летний отдых?

Эксперимент Юга.ру и «Три-З»

Статьи

«Ноль отходов», или Как жить без мусора

Четыре человека из Краснодара и Ростова поделились личным опытом и лайфхаками

Статьи

Чемпионат России по кабельному вейкборду впервые проведут на Кубани

Люди с ограниченными возможностями тоже смогут участвовать

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале