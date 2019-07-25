Полиция задержала двух мужчин, которые обокрали ювелирный салон в Краснодаре
Полицейские вместе с сотрудниками пограничного управления ФСБ в июле задержали двух мужчин, которых подозревают в нападении на ювелирный магазин в Краснодаре
В ювелирный салон на улице Ставропольской в Краснодаре 26 января ворвались двое мужчин в масках. У одного из них был пневматический пистолет. Нападавшие ударили охранника, разбили витрины и похитили около 140 золотых украшений. Ущерб составил 2,5 млн рублей.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия).
Полицейские установили, что к совершению преступления могут быть причастны двое приезжих из Хабаровска, сообщили 25 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что подозреваемых объявили в федеральный розыск. Одного из них полицейские задержали в Белгороде. Его сообщника вместе с похищенными ювелирными изделиями сняли с поезда, который направлялся за границу. Суд заключил их под стражу.
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