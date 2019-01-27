В Краснодаре неизвестные в оранжевых жилетах ограбили ювелирный магазин
В Краснодаре 26 января полиция начала проверку после того, как неизвестные ограбили ювелирный магазин
Видео с камер опубликовали на странице «ЧП Краснодар» в инстаграме. На кадрах видно, как два человека в оранжевых жилетах, масках и капюшонах заходят в магазин. Один из них угрожает продавщице оружием. Другой злоумышленник ходит по магазингу и пытается разбить витрины молотком.
«ЧП случилось в магазине на улице Ставропольской около 20:00. Полицейские проводят проверку, разыскивают преступников. Сумму ущерба устанавливают», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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В Краснодаре опять неспокойно: — ограблен ювелирный салон! . Сегодня, 26 января, около восьми вечета два типа в спортивных костюмах, капюшонах и жилетках дворников ворвались в ювелирный салоне на ул. Ставропольской, 81. . Там один из них достал предмет, похожий на пистолет, и перепуганная продавщица не успела нажать на тревожную кнопку. Собрав разные цацки в большие пакеты, грабители-«дворники» скрылись в темных закоулках краснодарских Черемушках. . Сейчас на Ставропольской много полиции, грабителей ищут. . А мы напомним, что пару недель назад в этом же здании неизвестные обчистили салон сотовой связи и пытались взломать еще один магазин. . Краснодар – территория порядка, аккуратнее, пожалуйста, на темных улицах! . Видео от подписчика. Музыка: CrimeRussia
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