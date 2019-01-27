В Краснодаре неизвестные в оранжевых жилетах ограбили ювелирный магазин

В Краснодаре 26 января полиция начала проверку после того, как неизвестные ограбили ювелирный магазин

Видео с камер опубликовали на странице «ЧП Краснодар» в инстаграме. На кадрах видно, как два человека в оранжевых жилетах, масках и капюшонах заходят в магазин. Один из них угрожает продавщице оружием. Другой злоумышленник ходит по магазингу и пытается разбить витрины молотком.

«ЧП случилось в магазине на улице Ставропольской около 20:00. Полицейские проводят проверку, разыскивают преступников. Сумму ущерба устанавливают», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.