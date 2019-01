В Краснодаре неизвестные в оранжевых жилетах ограбили ювелирный магазин

View this post on Instagram

В Краснодаре опять неспокойно: — ограблен ювелирный салон! . Сегодня, 26 января, около восьми вечета два типа в спортивных костюмах, капюшонах и жилетках дворников ворвались в ювелирный салоне на ул. Ставропольской, 81. . Там один из них достал предмет, похожий на пистолет, и перепуганная продавщица не успела нажать на тревожную кнопку. Собрав разные цацки в большие пакеты, грабители-«дворники» скрылись в темных закоулках краснодарских Черемушках. . Сейчас на Ставропольской много полиции, грабителей ищут. . А мы напомним, что пару недель назад в этом же здании неизвестные обчистили салон сотовой связи и пытались взломать еще один магазин. . Краснодар – территория порядка, аккуратнее, пожалуйста, на темных улицах! . Видео от подписчика. Музыка: CrimeRussia