«Там должна быть идеально чистая прогулочная зона». Пляжи Анапы хотят освободить от всех конструкций
Власти Анапы хотят в октябре очистить все пляжи от ненужных конструкций и сделать зоны для прогулок
На арендованных территориях Пионерского проспекта и села Витязево власти провели мониторинг пляжного оборудования. Первый вице-мэр Сергей Петров 10 сентября на общегородском совещании рассказал, что по итогам проверки к 40 гостиницам подготовили претензии — они должны отремонтировать или заменить пляжное оборудование к курортному сезону 2020 года.
Мэр Анапы Юрий поручил направить всем арендаторам пляжей письма и попросить убрать оборудование.
«После 15 октября все оборудование с пляжей должно быть убрано. Там должна быть идеально чистая прогулочная зона», — сказал глава курорта.
С начала года в Анапе отдохнули 3,3 млн туристов. Сейчас на курорте размещено около 178 тыс. гостей, работают 895 гостиниц, отелей и санаториев со средней загрузкой 88,5%, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Напомним, что 9 августа на заседании по развитию курортного комплекса Краснодарского края Анапу назвали в числе лучших в регионе по брендированию курортных территорий.
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