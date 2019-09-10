«Там должна быть идеально чистая прогулочная зона». Пляжи Анапы хотят освободить от всех конструкций

Власти Анапы хотят в октябре очистить все пляжи от ненужных конструкций и сделать зоны для прогулок

На арендованных территориях Пионерского проспекта и села Витязево власти провели мониторинг пляжного оборудования. Первый вице-мэр Сергей Петров 10 сентября на общегородском совещании рассказал, что по итогам проверки к 40 гостиницам подготовили претензии — они должны отремонтировать или заменить пляжное оборудование к курортному сезону 2020 года.

Мэр Анапы Юрий поручил направить всем арендаторам пляжей письма и попросить убрать оборудование.

«После 15 октября все оборудование с пляжей должно быть убрано. Там должна быть идеально чистая прогулочная зона», — сказал глава курорта.

С начала года в Анапе отдохнули 3,3 млн туристов. Сейчас на курорте размещено около 178 тыс. гостей, работают 895 гостиниц, отелей и санаториев со средней загрузкой 88,5%, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.