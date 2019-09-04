Анапа получит 80 млн рублей на берегоукрепление на реке Сукко

Власти Краснодарского края 4 сентября обсудили вопросы установления границ зон подтопления в регионе, которые должны быть определены до конца 2019 года

Сейчас на Кубани идет масштабное обследование рек и населенных пунктов, работы должны быть завершены к концу года, заявил на селекторе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В начале 2020-го предстоит согласовать проект границ зон подтопления с федеральными ведомствами и внести изменения в генпланы муниципалитетов.

В Анапе работу в этом направлении начали еще зимой, после паводков, вызванных обильными осадками. Глава города-курорта Юрий Поляков поручил разработать комплекс мероприятий, чтобы предотвратить подтопления на всех уязвимых участках муниципалитета. На курорте расчищают реки, а также дорожные и подмостовые участки, где высока вероятность заторов. Работы планируется завершить до наступления дождливой погоды.

Глава города-курорта обратился в министерство природных ресурсов Краснодарского края с просьбой выделить финансирование на проведение противопаводковых мероприятий на самом сложном участке в Анапе — в районе реки Сукко. Проект предполагает проведение берегоукрепительных работ и строительство гидротехнического сооружения, которое будет пропускать паводковые воды. В минприроды одобрили проект, на проведение работ Анапа получит 80 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Его реализация запланирована на 2020-2021 годы, рассказали 4 сентября в пресс-службе администрации Анапы.