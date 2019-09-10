Стало известно расписание краснодарского фестиваля Geek Picnic
Организаторы краснодарского фестиваля Geek Picnic, который пройдет 14 и 15 сентября, подготовили для гостей 20 тематических зон и 25 интерактивных мастер-классов
Фестиваль проведут на набережной возле дворца спорта «Олимп» в Краснодаре. Площадки займут территорию 20 тыс. кв. метров. На Geek Picnic выступят известные ученые, блогеры, писатели и звезды YouTube. Всего за два дня на фестивале выступят 53 лектора и 18 музыкантов.
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14 сентября. В субботу запланированы лекции «Космический интернет будущего», «Математика старения», «Суперспособности: миф или реальность», «Еда, наука, общество». Состоятся встречи с писателем Шамилем Идиатуллиным, звездами Youtube Дмитрием Побединским и Loony.
Гости смогут пройти тест-драйв внедорожников Volkswagen в городе будущего с помощью капсулы виртуальной реальности. Для прохождения тест-драйва участникам предоставят VR-очки.
В кинотеатре под открытым небом 14 сентября покажут фильмы «Обливион», «Люди в черном», «12 обезьян», «Близкие». Также с участниками через телемост пообщается ведущий мировой эксперт в области исследования и освоения Марса Роберт Зубрин. Партнер зоны сервис Wink от «Ростелекома» покажет фильмы.
В этот же день стартуют первые соревнования и квесты фестиваля. Можно пройти квиз «Противостояние: DC vs. Marvel», квест «Судьба галактики», детективную историю «Неизвестная планета». Квест «Три-З» включит в себя лабиринт с психоочками и логические загадки. Кроме того, в программе — состязания по скоростной сборке кубика Рубика, настольным играм, зрелещному велоспорту BMX.
Для детей в субботу предусмотрены различные игры и аттракционы, а также гонки роботов, мастер-классы по 3D- и авиамоделированию, медицине, профориентации.
На главной сцене в первый день фестиваля состоится косплей-шоу. После него выступят музыкальные группы Oak Glen и участник проекта «Песни» на ТНТ Isaac Nightingale.
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15 сентября. В воскресенье состоятся соревнования киборгов, шоу иллюзий, встречи с блогером Артуром Шарифовым, основателем проекта СМТ Борисом Цацулиным, резидантами канала Vert Dider. Участники смогут посетить лекции «Эмоции роботов», «Дизайн новых материалов», «Гипноз и наука».
Гостям покажут экзоскелеты, изобретения Николы Теслы, выставку черепов от Тимирязевского музея, ZipGrow-ферму от КубГТу, космические аппараты.
Оба дня без перерыва будет работать зона электронной музыки Sound Lab у бассейнов. Вечером на главной сцене продолжат косплей-шоу. Также выступят группы VLNY и Cricket Captains, сообщили организаторы.
Узнать подробности программы Geek Picnic и приобрести билеты на фестиваль можно на сайте geek-picnic.me.
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