В Сочи 18-летний парень погиб при пожаре в многоэтажке

В Сочи 20 августа произошел пожар в многоэтажном доме, есть жертва

В 12:17 спасателям сообщили о возгорании в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Макаренко. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания трех человек.

В ликвидации задействовали 12 спасателей и 6 спецмашин. В 12:41 огонь на площади 40 кв. метров был потушен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.