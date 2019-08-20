В Сочи 18-летний парень погиб при пожаре в многоэтажке

Краснодарский край

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В Сочи 20 августа произошел пожар в многоэтажном доме, есть жертва

В 12:17 спасателям сообщили о возгорании в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома на улице Макаренко. Прибывшие на место пожарные эвакуировали из здания трех человек.

В ликвидации задействовали 12 спасателей и 6 спецмашин. В 12:41 огонь на площади 40 кв. метров был потушен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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После пожара в сгоревшей квартире нашли тело 18-летнего местного жителя. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. Кроме того, следователи проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В летний сезон в Краснодарском крае нередко случаются пожары. Как сообщали Юга.ру, ночью 18 августа в Сочи загорелсядвухэтажный частный дом, ЧП обошлось без погибших и пострадавших. 

Пожары смерть Сочи

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