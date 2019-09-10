Сотни артистов спели песню на лестнице у Мэздаха в честь Дня города в Майкопе

В Майкопе 7 сентября провели праздничные и национальные мероприятия в честь Дня города

Праздник начался на лестнице, недалеко от зоны отдыха Мэздах. Там сотни артистов — участников творческих коллективов, музыкантов и вокалистов — выстроившись на пролетах лестницы, исполнили песню «Майкопский вальс» композитора Умара Тхабисимова. Флешмоб провели в год 100-летия Тхабисимова, которого в республике считают основоположником современного адыгского музыкального искусства.

После выступления творческих коллективов в лесу, расположенном рядом, провели соревнования по спортивному ориентированию. Праздничные торжества на общественной территории в лесопарковой зоне Мэздах провели впервые после реконструкции, сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.