Сотни артистов спели песню на лестнице у Мэздаха в честь Дня города в Майкопе
В Майкопе 7 сентября провели праздничные и национальные мероприятия в честь Дня города
Праздник начался на лестнице, недалеко от зоны отдыха Мэздах. Там сотни артистов — участников творческих коллективов, музыкантов и вокалистов — выстроившись на пролетах лестницы, исполнили песню «Майкопский вальс» композитора Умара Тхабисимова. Флешмоб провели в год 100-летия Тхабисимова, которого в республике считают основоположником современного адыгского музыкального искусства.
После выступления творческих коллективов в лесу, расположенном рядом, провели соревнования по спортивному ориентированию. Праздничные торжества на общественной территории в лесопарковой зоне Мэздах провели впервые после реконструкции, сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.
Напомним, что в Майкопе в марте решили создать новую туристскую зону Мэздах возле смотровой площадки на водораздельном хребте Нагиеж-Уаш. В июле разработали пять маршрутов выходного дня, по которым проводят тематические пешие экскурсии для всех желающих. Один из них — «От городского парка к Мэздаху».
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