В Чечне полицейские застрелили юношу, которого разыскивали за похищение машины и оружия у родственника-силовика

В Грозном 9 сентября произошла перестрелка между 18-летним водителем легковушки и сотрудниками ГИБДД

Это случилось на Петропавловском шоссе в Ленинском районе в 8:30. Сотрудники ГИБДД остановили машину Ford. За рулем находился 18-летний молодой человек.

Он выстрелил из пистолета в сторону сотрудников полиции. Полицейские открыли ответный огонь. В результате юноша получил смертельные ранения. Обстоятельства происшествия устанавливают, сообщили в пресс-службе МВД по Чеченской Республике.