В Чечне полицейские застрелили юношу, которого разыскивали за похищение машины и оружия у родственника-силовика

Чечня

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В Грозном 9 сентября произошла перестрелка между 18-летним водителем легковушки и сотрудниками ГИБДД

Это случилось на Петропавловском шоссе в Ленинском районе в 8:30. Сотрудники ГИБДД остановили машину Ford. За рулем находился 18-летний молодой человек.

Он выстрелил из пистолета в сторону сотрудников полиции. Полицейские открыли ответный огонь. В результате юноша получил смертельные ранения. Обстоятельства происшествия устанавливают, сообщили в пресс-службе МВД по Чеченской Республике.

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«Кавказский узел» сообщил со ссылкой на представителя МВД по Чечне, что молодого человека разыскивали за похищение автомобиля и оружия. Накануне он скрылся, похитив автомобиль Ford, обмундирование и табельное оружие у своего родственника — сотрудника силовых структур. Ориентировку на него и угнанную машину передали в подразделения полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Чечне.

Напомним, что летом в Чечне произошел еще один случай нападения на силовиков. В Ачхой-Мартановском районе 1 июня неизвестный ножом убилсотрудника полиции.

ГИБДД Грозный Полиция Стрельба

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