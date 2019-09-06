В Краснодаре после залпового ливня встали трамваи и троллейбусы, подтопило дороги

Спецтехника откачивает воду с улиц Краснодара, затопленных после ливня, обрушившегося на город 6 сентября

По данным мэрии, движение троллейбусов приостановлено на нескольких участках:

На видио улицы Переходная и Шевченко, а также двор в районе Старокубанского кольца

Ситуацию на дорогах отслеживают специалисты Центра мониторинга дорожного движения и Единой дежурно-диспетчерской службы города. К работам готовы 20 специализированных водооткачивающих машин. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 112.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца выходных действует штормовое предупреждение по непогоде.