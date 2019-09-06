В Краснодаре после залпового ливня встали трамваи и троллейбусы, подтопило дороги
Спецтехника откачивает воду с улиц Краснодара, затопленных после ливня, обрушившегося на город 6 сентября
По данным мэрии, движение троллейбусов приостановлено на нескольких участках:
- по улице Ставропольской в районе пересечения с КИМ — там упавшее дерево повредило контактную сеть. Аварию ликвидируют специалисты МУП «КТТУ»;
- по Трамвайной в районе ТЭЦ, из-за подтопления.
Движение трамваев из-за локальных подтоплений остановлено:
- по улице Переходной в районе Вишняковского сквера;
- на пересечении Садовой и Буденного;
- на перекрестке Коммунаров и Длинной;
- в районе Городского Сада.
По двум адресам работает водооткачивающая техника:
- на улице Переходной в районе Вишняковского рынка;
- на улице Красноармейской.
На видио улицы Переходная и Шевченко, а также двор в районе Старокубанского кольца
Ситуацию на дорогах отслеживают специалисты Центра мониторинга дорожного движения и Единой дежурно-диспетчерской службы города. К работам готовы 20 специализированных водооткачивающих машин. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 112.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца выходных действует штормовое предупреждение по непогоде.
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