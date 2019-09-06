В Краснодаре после залпового ливня встали трамваи и троллейбусы, подтопило дороги

Краснодарский край

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Спецтехника откачивает воду с улиц Краснодара, затопленных после ливня, обрушившегося на город 6 сентября

По данным мэрии, движение троллейбусов приостановлено на нескольких участках:

  • по улице Ставропольской в районе пересечения с КИМ — там упавшее дерево повредило контактную сеть. Аварию ликвидируют специалисты МУП «КТТУ»;
  • по Трамвайной в районе ТЭЦ, из-за подтопления.

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Движение трамваев из-за локальных подтоплений остановлено:

  • по улице Переходной в районе Вишняковского сквера;
  • на пересечении Садовой и Буденного;
  • на перекрестке Коммунаров и Длинной;
  • в районе Городского Сада.

По двум адресам работает водооткачивающая техника:

  • на улице Переходной в районе Вишняковского рынка;
  • на улице Красноармейской.

На видио улицы Переходная и Шевченко, а также двор в районе Старокубанского кольца

Ситуацию на дорогах отслеживают специалисты Центра мониторинга дорожного движения и Единой дежурно-диспетчерской службы города. К работам готовы 20 специализированных водооткачивающих машин. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 или 112.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца выходных действует штормовое предупреждение по непогоде.

Краснодар Погода Штормовые предупреждения

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