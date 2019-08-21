Шесть человек эвакуировали при пожаре в частном доме в Геленджике

Краснодарский край

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В Геленджике 21 августа произошел крупный пожар в частном доме

Сообщение о возгорании дома на улице Кубанской поступило пожарным в 13:43. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, огонь охватил 100 кв. метров кровли, его локализовали к 14 часам. К 14:50 пожар был полностью потушен.

«Пять человек были эвакуированы из здания, одному помогли выбраться спасатели. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Причина пожара выясняется.

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��От подписчика: «Все живы, даже собаку спасли. Хозяева сделали ремонт недавно. Из-за чего пожар был-неизвестно. Пристройка была в виде склада, скорей всего, хозяева торговали продуктами, пивом и тд. По этому и все горело на ура.» . ________________________________________________________ ��Рекомендуем для вас интересные аккаунты�� ⠀ ◼️GLЯNEЦ- @glyanec_gel ◼️Магазин стильной женской одежды ◼️ул.Крымская 19, корпус 4 ⠀ @krdparen_gel доставка самых сочных бургеров в Геленджике❤️ 89283330044, Луначарского, 108 ⠀ �� Юридическая помощь, представление ваших интересов во всех инстанциях. ��89180303985, Ольга Евгеньевна ⠀ ��Эффективная реклама в профиле @gelen_chp. Для заказа - пишите в Direct ��

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Как писали Юга.ру, на выходных в Геленджике произошел еще один крупный пожар — на набережной сгорело кафе.

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