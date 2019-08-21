Шесть человек эвакуировали при пожаре в частном доме в Геленджике

Сообщение о возгорании дома на улице Кубанской поступило пожарным в 13:43. Когда спасатели прибыли к месту ЧП, огонь охватил 100 кв. метров кровли, его локализовали к 14 часам. К 14:50 пожар был полностью потушен.

«Пять человек были эвакуированы из здания, одному помогли выбраться спасатели. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Причина пожара выясняется.