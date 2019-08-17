На набережной Геленджика сгорело кафе
Утром 17 августа произошел крупный пожар в одном из кафе на набережной Геленджика
Сообщение о возгорании на улице Революционной поступило спасателям в 5:36. Прибывшие к месту ЧП пожарные через 10 минут локализовали возгорание на площади 130 кв. метров. В 7:40 пожар был потушен.
В результате пожара никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Причины возгорания выясняются.
По словам очевидцев, сгорело кафе «Беседка». На кадрах с места пожара видно, что помимо здания сгорели несколько деревьев.
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Как писали Юга.ру, вечером 14 августа на трассе в районе Геленджика сгорел рейсовый автобус Архипо-Осиповка — Таганрог. В салоне находились 19 пассажиров и два водителя, никто из них не пострадал, но автобус выгорел полностью.
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