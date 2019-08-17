На набережной Геленджика сгорело кафе

Краснодарский край

Распечатать

Утром 17 августа произошел крупный пожар в одном из кафе на набережной Геленджика

Сообщение о возгорании на улице Революционной поступило спасателям в 5:36. Прибывшие к месту ЧП пожарные через 10 минут локализовали возгорание на площади 130 кв. метров. В 7:40 пожар был потушен.

В результате пожара никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Причины возгорания выясняются.

По словам очевидцев, сгорело кафе «Беседка». На кадрах с места пожара видно, что помимо здания сгорели несколько деревьев.

View this post on Instagram

�� Сгорело Кафе "Беседка". Причина уточняется. . ________________________________________________________ ��Рекомендуем для вас интересные аккаунты�� ⠀ @smoke_beach - лучшая доставка / аренда кальянов в Геленджике��❤ на пляж, домой или даже в офис �� ⠀ �� Караоке-кафе «На крыше» - @kafenakryshe �� Лучший звук �� Поем и танцуем до утра ��8 (928) 42-111-42 ⠀ ◼️GLЯNEЦ- @glyanec_gel ◼️Магазин стильной женской одежды ◼️ул.Крымская 19, корпус 4 ⠀ @krdparen_gel доставка самых сочных бургеров в Геленджике❤ 89283330044, Луначарского, 108 ⠀ ��Эффективная реклама в профиле @gelen_chp. Для заказа - пишите в Direct ��

A post shared by Геленджик | Gelendzhik (@gelen_chp) on

Как писали Юга.ру, вечером 14 августа на трассе в районе Геленджика сгорел рейсовый автобус Архипо-Осиповка — Таганрог. В салоне находились 19 пассажиров и два водителя, никто из них не пострадал, но автобус выгорел полностью.

Геленджик Курорты и туризм Пожары Происшествия

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На набережной Геленджика сгорело кафе
В Сочи таксист сбил ребенка и пожилую женщину
В Новороссийске ввели график подачи воды. Там не могут восстановить водоснабжение с 12 августа
В Кавказском заповеднике обнаружили новое озеро
В центре Краснодара ограничат движение из-за чемпионата по велоспорту
В Сочи объявили экстренное предупреждение по непогоде на все выходные

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале