На набережной Геленджика сгорело кафе

Утром 17 августа произошел крупный пожар в одном из кафе на набережной Геленджика

Сообщение о возгорании на улице Революционной поступило спасателям в 5:36. Прибывшие к месту ЧП пожарные через 10 минут локализовали возгорание на площади 130 кв. метров. В 7:40 пожар был потушен.

В результате пожара никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Причины возгорания выясняются.

По словам очевидцев, сгорело кафе «Беседка». На кадрах с места пожара видно, что помимо здания сгорели несколько деревьев.