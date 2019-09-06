В Сочи туриста из Москвы заблокировало в затопленной машине

В Хостинском районе Сочи в ночь на 6 сентября после подтопления мужчина не смог самостоятельно выбраться из машины

Инцидент случился ранним утром в районе остановки «Санаторий "Красный Штурм"». Там заглох автомобиль на участке дороги, который подтопило из-за сильных осадков. Уровень воды в заглохшей машине поднимался, а внутри находился водитель — 32-летний житель Москвы. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали мужчину на безопасный участок дороги, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Кроме того, спасатели выезжали в 4:45 утра на улицу Чапаева. Из-за ливня и схода грунта там возникла угроза обрушения подпорной стены на одноэтажный дом, в котором жила семья с тремя детьми. Спасатели эвакуировали из здания беременную женщину и детей. Они временно разместились у соседей.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи в ночь на 6 сентября самые сильные осадки прошли в Хостинском районе. За пять часов ливня выпала практически половина месячной нормы осадков — 60 мм. Это вызвало сход селей, которые заблокировали две дороги.

До 7 сентября на курорте будет действовать штормовое предупреждение.