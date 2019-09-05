В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей

Краснодарский край

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Жителей и гостей Сочи 5 сентября предупредили об ухудшении погоды

С 5 по 7 сентября на курорте будет действовать штормовое предупреждение. В этот период ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом. Шквалистый ветер может усилиться до 20-22 м/с.

На реках возможен резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горах возрастет риск схода селей, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Кроме того, на участке Магри — Веселое до 7 сентября сохранится опасность формирования смерчей над морем.

Жителей и гостей Сочи призвали соблюдать меры безопасности. В случае ЧС следует звонить по номеру 112.

Как сообщали Юга.ру, к концу рабочей недели в Краснодарском крае прогнозировали ухудшение погоды: 5-6 сентября в регионе ожидают дожди и понижение температуры воздуха.

МЧС Сочи Черное море Штормовые предупреждения

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