После залпового ливня в Сочи два селя сошли на дороги

Краснодарский край

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В Хостинском районе Сочи в ночь на 6 сентября прошли сильные осадки

Ливень шел пять часов, за это время выпала практически половина месячной нормы осадков — 60 мм. Это стало причиной схода селей.

В районе села Калиновое Озеро грязекаменная масса объемом около 1 тыс. кубометров сошла на дорогу, которая ведет к пяти селам: Красная Воля, Хлебороб, Илларионовка, Калиновое Озеро и Воронцовка.

«На месте уже работает тяжелая техника. К полудню движение автомобилей восстановят. Пока производится расчистка, рейсовые автобусы довозят пассажиров до оползня, нанос земли жители проходят пешком и далее снова пересаживаются на автобусы», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

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Пока дорогу расчищают, жители сел пользуются резервным проездом.

Второй, небольшой сель сошел на старой дороге Новороссийского шоссе. Там было перекрыто движение транспорта и отключен газ в 30 домах.

По информации пресс-службы мэрии, тяжелая техника уже приступила к работе. Оползень обещали расчистить к 10:00. Специалисты горгаза занимаются восстановительными работами.

«В целом минувшей ночью уровень рек на территории Сочи не превысил неблагоприятных отметок. Подтопленных домовладений нет. Службы ЖКХ работают в штатном режиме», — заключили в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, до 7 сентября в Сочи действует штормовое предупреждение. На курорте прогнозируют сильные дожди, ливни с грозой и градом. Шквалистый ветер может усилиться до 20-22 м/с. На участке Магри — Веселое сохранится опасность формирования смерчей над морем.

Дороги ЖКХ Погода Сочи Штормовые предупреждения

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