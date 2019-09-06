Расширение парусной школы и обеспечение лекарствами обсудили депутат Госдумы и спикер ЗСК с жителями Анапы
Спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и депутат Госдумы Иван Демченко 6 сентября провели выездной прием граждан в Анапе
К депутатам обратились анапчане, обеспокоенные перебоями в обеспечении медикаментами. Им пояснили, что временные трудности возникли из-за организационных моментов при переходе поликлиник из муниципальной в краевую собственность. Причины, которые вызвали перебои с медикаментами, устранили.
«Мы понимаем, что это единичный случай, но нужно сделать все, чтобы подобное не повторилось. Это жизненно важный вопрос, ведь отсутствие необходимых лекарств зачастую влечет очень серьезные последствия», — сказал Юрий Бурлачко.
Другие жители попросили разобраться в ситуации, которая сложилась между Всероссийским детским центром «Смена» и предпринимателями поселка Сукко. Предмет спора — законность возведения 22 зданий рядом с детским лагерем. Депутаты дали рекомендации по этому вопросу. Они отметили, что решение находится в судебной компетенции, возможно и заключение мирового соглашения. Иван Демченко настоял на том, чтобы в судебных заседаниях принимала участие местная власть, чтобы защитить интересы бизнесменов. Юрий Бурлачко заявил, что земельный комитет ЗСК проконтролирует вопрос о заключении мирового соглашения.
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Участник встречи обсудили ситуацию с парусной школой. Суд признал недействительным договор об аренде участка, на котором находился яхт-клуб. Мэр решил выделить площадку для парусной школы в районе пансионата «Высокий берег». С точки зрения безопасности детей она подходит, однако представители парусного спорта заявили, что территория должна быть больше. Парламентарии обсудили с жителями варианты расширения площадки, власти города подтвердили, что готовы помочь. Юрий Бурлачко добавил, что состояние парусного спорта в крае всесторонне изучает профильный комитет.
Анапчане также задавали вопросы, связанные с жилищно-коммунальными проблемами. Собственники квартир одной из многоэтажек попросили заменить лифт, жильцы другого дома хотят капремонт систем водоотведения и электроснабжения. Жители села Витязево сказали, что им нужна помощь в ремонте объездной дороги, а также крыши в одном из зданий. Представители администрации, курирующие работу ЖКХ, пообещали, что выполнят все работы до декабря.
После всех вопросов парламентарии встретились с руководителем греческой общины Андреем Попандопуло и обсудили перспективы развития курорта и вопросы межнациональных отношений.
После приема граждан Юрий Бурлачко и Иван Демченко посетили учреждения города, в которых они помогли провести ремонт, — это детский сад «Орленок» и почтовое отделение на улице Горького. Депутаты оценили ход ремонта детского сада. Работы там почти завершили, осталось благоустроить территорию. Детсад хотят открыть в ноябре. Отремонтированное почтовое отделение уже работает, сообщили в пресс-службе ЗСК.
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