Расширение парусной школы и обеспечение лекарствами обсудили депутат Госдумы и спикер ЗСК с жителями Анапы

К депутатам обратились анапчане, обеспокоенные перебоями в обеспечении медикаментами. Им пояснили, что временные трудности возникли из-за организационных моментов при переходе поликлиник из муниципальной в краевую собственность. Причины, которые вызвали перебои с медикаментами, устранили.

«Мы понимаем, что это единичный случай, но нужно сделать все, чтобы подобное не повторилось. Это жизненно важный вопрос, ведь отсутствие необходимых лекарств зачастую влечет очень серьезные последствия», — сказал Юрий Бурлачко.

Другие жители попросили разобраться в ситуации, которая сложилась между Всероссийским детским центром «Смена» и предпринимателями поселка Сукко. Предмет спора — законность возведения 22 зданий рядом с детским лагерем. Депутаты дали рекомендации по этому вопросу. Они отметили, что решение находится в судебной компетенции, возможно и заключение мирового соглашения. Иван Демченко настоял на том, чтобы в судебных заседаниях принимала участие местная власть, чтобы защитить интересы бизнесменов. Юрий Бурлачко заявил, что земельный комитет ЗСК проконтролирует вопрос о заключении мирового соглашения.