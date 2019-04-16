Председатель кубанского парламента оценил предприятия и учреждения Кавказского района

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко 16 апреля посетил Кавказский район

Глава района Виталий Очкаласов и председатель совета муниципалитета Игорь Кошелев представили спикеру кубанского парламента пять предприятий и учреждений соцсферы.

Сначала Юрий Бурлачко посетил комбинат «Молочный двор». На предприятии перерабатывают собственное молоко, производят натуральную продукцию из него, а также мягкие сыры. Мощность по переработке молока составляет до 20 тонн в сутки, по выработке продукции — от 2,5 тыс. до 3 тыс. тонн в год. Директор предприятия Андрей Бровкин пояснил, что комбинат открыли в условиях санкционной политики.

«Законодательным собранием принят ряд законов, предусматривающих меры поддержки для местных сельхозтоваропроизводителей. В этой связи намерения обеспечить жителей района и Кубани качественной натуральной продукцией своевременны», — сказал председатель ЗСК.

Промышленный сектор был представлен Кропоткинским машиностроительным заводом. Отмечается, что он сохранил мощности с 1974 года. Предприятие производит вспомогательное оборудование для строительства трубопроводов. Спикер Заксобрания осмотрел цеха и заметил, что заводу нужно искать новые каналы сбыта и расширять спектр услуг.