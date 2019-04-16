Председатель кубанского парламента оценил предприятия и учреждения Кавказского района
Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко 16 апреля посетил Кавказский район
Глава района Виталий Очкаласов и председатель совета муниципалитета Игорь Кошелев представили спикеру кубанского парламента пять предприятий и учреждений соцсферы.
Сначала Юрий Бурлачко посетил комбинат «Молочный двор». На предприятии перерабатывают собственное молоко, производят натуральную продукцию из него, а также мягкие сыры. Мощность по переработке молока составляет до 20 тонн в сутки, по выработке продукции — от 2,5 тыс. до 3 тыс. тонн в год. Директор предприятия Андрей Бровкин пояснил, что комбинат открыли в условиях санкционной политики.
«Законодательным собранием принят ряд законов, предусматривающих меры поддержки для местных сельхозтоваропроизводителей. В этой связи намерения обеспечить жителей района и Кубани качественной натуральной продукцией своевременны», — сказал председатель ЗСК.
Промышленный сектор был представлен Кропоткинским машиностроительным заводом. Отмечается, что он сохранил мощности с 1974 года. Предприятие производит вспомогательное оборудование для строительства трубопроводов. Спикер Заксобрания осмотрел цеха и заметил, что заводу нужно искать новые каналы сбыта и расширять спектр услуг.
Затем Юрий Бурлачко осмотрел мощности ЗАО «Кропоткинский завод МиССП». В цехах производят машины и оборудование для автоматических линий розлива и упаковки продуктов в пластиковую тару.
После этого спикер ЗСК осмотрел 50-метровый плавательный бассейн спортшколы «Буревестник» и стадион. Его построили в 1974 году. Каждый год на его базе проходят чемпионаты и первенства Краснодарского края по плаванию, а также тренировочные сборы.
Также Юрию Бурлачко показали Дом детского творчества станицы Кавказской. В нем действуют семь программ дополнительного образования технической направленности. В прошлом году двое воспитанников дома творчества вошли в десятку лучших участников краевого конкурса «Мой город — Моя Кубань».
Подводя итоги поездки, председатель кубанского парламента отметил, что Кропоткин произвел впечатление чистого и ухоженного города.
«В районе немало достижений. Из таких предприятий, которые мы посетили, и складывается промышленный потенциал региона. Но, как и в любом муниципалитете, здесь есть свои проблемы», — отметил он.
По его словам, их обсудят 18 апреля во время круглого стола в Законодательном собрании. Депутаты рассмотрят вопросы, в решении которых кубанский парламент может оказать помощь.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.