В Анапе перебегавший трассу пенсионер попал под машину
В Анапе 1 сентября сбили 61-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте
ДТП случилось около 20:00 в районе 61-го км трассы Новороссийск — Керчь, недалеко от хутора Нижняя Гостагайка. Пешеходный переход был в зоне видимости, однако пенсионер решил перейти дорогу в другом месте. В результате его сбил автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого был 49-летний мужчина.
Пешеход получил травмы, его госпитализировали. Отмечается, что на одежде пожилого мужчины не было светоотражающих элементов. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Еще один случай, когда сбили пенсионера, произошел 23 августа в Сочи. Мужчина также переходил дорогу в неположенном месте и попал под автомобиль ВАЗ-2114. От полученных травм пешеход скончался.
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