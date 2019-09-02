В Анапе перебегавший трассу пенсионер попал под машину

ДТП случилось около 20:00 в районе 61-го км трассы Новороссийск — Керчь, недалеко от хутора Нижняя Гостагайка. Пешеходный переход был в зоне видимости, однако пенсионер решил перейти дорогу в другом месте. В результате его сбил автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого был 49-летний мужчина.

Пешеход получил травмы, его госпитализировали. Отмечается, что на одежде пожилого мужчины не было светоотражающих элементов. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.