Онкобольной из Сочи отказался от временного жилья от властей, назвав его «бомжатником». Мэрия начала ремонт в квартире

В Сочи онкобольной Андрей Мартынов не захотел жить в предоставленной муниципальной квартире из-за плохих жилищных условий

3 сентября приставы выселили супругов Андрея и Наталью Мартыновых из пансионата «Нептун». Решения о выселении без предоставления другого жилья мэрия Сочи добивалась в течение нескольких лет.

4 сентября, после того, как история попала в СМИ, глава курорта Сочи Анатолий Пахомов поручил заселить Мартынова в муниципальное жилье. Тогда в мэрии заявили, что мужчину устроили жилищные условия. Однако 5 сентября онкобольной отказался от предоставленной квартиры.

«Там бомжатник. Однокомнатная квартира, изуродованная до безобразия. Нет воды, выбиты двери. Дышать нечем, какая-то цементно-асбестовая взвесь. Все загажено. Мы там ночевали, пытались заснуть, но я задыхался. У меня онкология, часть легкого отрезано», — цитируют Мартынова «Кавказ.Реалии».

По информации пресс-службы мэрии Сочи, Мартынов с женой провели ночь в предоставленной им муниципальной квартире и утром покинули ее.

«Семья заявила, что отказывается от нового жилья ввиду удаленности от Адлера, где работают супруги, и отсутствия ремонта — в этой квартире не проживали несколько лет. Теперь они требуют себе земельный участок в Адлерском районе, хотя накануне вечером Мартынов был согласен с заселением в предоставляемую квартиру», — уточнил представитель пресс-службы.

Необходимый чистовой ремонт Мартынову был обещан изначально, работы уже начались. На них потребуется десять дней, во время которых Мартынова и его супругу власти предложили разместить в одном из санаториев Адлерского района.

«Квартира на улице Мацестинской, которую предоставили Мартынову, однокомнатная, площадью 42 кв. метра с балконом. Дом расположен в микрорайоне Мацестинская Долина, где есть вся необходимая инфраструктура — городская поликлиника, магазины, аптеки, новый сквер, курсирует городской транспорт», — заверили в пресс-службе.