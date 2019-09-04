Власти Сочи снова дали временное жилье онкобольному, которого выселили на улицу по их же требованию

Мэр Сочи Анатолий Пахомов поручил заселить в муниципальное жилье онкобольного Андрея Мартынова, которого выселили из пансионата на улицу по требованию властей города

В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что уже вечером 4 августа Мартынов приехал в квартиру из муниципального жилого фонда, чтобы оценить условия проживания. Ему предоставили предметы первой необходимости, в том числе мебель и постельное белье. Мужчину, отметили в пресс-службе, условия устроили. Замглавы Сочи Марина Бралюк отметила, что власти курорта решили обеспечить Мартынова жильем, так как «самостоятельно из сложившейся ситуации ему не выбраться». «Нам понадобится несколько дней, чтобы решить все по закону, однако уже сегодня у Мартынова есть крыша над головой», — сказала Бралюк. В пресс-службе добавили, что Андрей Мартынов и его супруга не относятся к льготным категориям граждан, однако «власти города ищут законный путь решения данного трудного вопроса».

Почему Мартынов оказался на улице? Супругов Андрея и Наталью Мартыновых приставы выселили из пансионата «Нептун», комнаты в котором ранее занимали олимпийские переселенцы и пострадавшие от стихийных бедствий, 3 сентября. Мэрия Сочи добивалась решения об их выселении без предоставления другого жилья несколько лет. Мартыновы остались единственными жильцами пансионата, а недавно здание передали Сочинскому государственному университету. Комнату в «Нептуне» Мартыновым выделили в 2007 году, после того, как их участок на улице Нижнеимеретинской изъяли в рамках подготовки к Олимпиаде-2014, а дом снесли. Выяснилось, что прав на землю у них не было — поэтому не было права на предоставление другой недвижимости. По словам Мартынова, чиновники ему пообещали решить проблему, но этого не произошло. «Кавказскому узлу» Мартынов рассказал, что сейчас на месте участка, где был его дом, пустырь. Мужчина пояснил, что оставался в «Нептуне», так как не может зарабатывать на аренду или покупку другого жилья из-за онкозаболевания.

Как объяснили выселение Мартыновых на улицу в мэрии Сочи? В мэрии заявили, что предлагали Мартыновым ряд компромиссных вариантов — различные земельные участки, но они отказались. Помимо этого, по словам сотрудников администрации, Мартынову предложили пойти работать в муниципальную организацию с дальнейшим размещением семьи в общежитии, но он не стал этого делать. Сам мужчина указал, что предлагаемые участки были непригодны для жилья.