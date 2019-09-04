Власти Сочи снова дали временное жилье онкобольному, которого выселили на улицу по их же требованию
Мэр Сочи Анатолий Пахомов поручил заселить в муниципальное жилье онкобольного Андрея Мартынова, которого выселили из пансионата на улицу по требованию властей города
В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что уже вечером 4 августа Мартынов приехал в квартиру из муниципального жилого фонда, чтобы оценить условия проживания. Ему предоставили предметы первой необходимости, в том числе мебель и постельное белье. Мужчину, отметили в пресс-службе, условия устроили.
Замглавы Сочи Марина Бралюк отметила, что власти курорта решили обеспечить Мартынова жильем, так как «самостоятельно из сложившейся ситуации ему не выбраться».
«Нам понадобится несколько дней, чтобы решить все по закону, однако уже сегодня у Мартынова есть крыша над головой», — сказала Бралюк.
В пресс-службе добавили, что Андрей Мартынов и его супруга не относятся к льготным категориям граждан, однако «власти города ищут законный путь решения данного трудного вопроса».
Почему Мартынов оказался на улице? Супругов Андрея и Наталью Мартыновых приставы выселили из пансионата «Нептун», комнаты в котором ранее занимали олимпийские переселенцы и пострадавшие от стихийных бедствий, 3 сентября. Мэрия Сочи добивалась решения об их выселении без предоставления другого жилья несколько лет. Мартыновы остались единственными жильцами пансионата, а недавно здание передали Сочинскому государственному университету.
Комнату в «Нептуне» Мартыновым выделили в 2007 году, после того, как их участок на улице Нижнеимеретинской изъяли в рамках подготовки к Олимпиаде-2014, а дом снесли. Выяснилось, что прав на землю у них не было — поэтому не было права на предоставление другой недвижимости. По словам Мартынова, чиновники ему пообещали решить проблему, но этого не произошло. «Кавказскому узлу» Мартынов рассказал, что сейчас на месте участка, где был его дом, пустырь.
Мужчина пояснил, что оставался в «Нептуне», так как не может зарабатывать на аренду или покупку другого жилья из-за онкозаболевания.
Как объяснили выселение Мартыновых на улицу в мэрии Сочи? В мэрии заявили, что предлагали Мартыновым ряд компромиссных вариантов — различные земельные участки, но они отказались. Помимо этого, по словам сотрудников администрации, Мартынову предложили пойти работать в муниципальную организацию с дальнейшим размещением семьи в общежитии, но он не стал этого делать.
Сам мужчина указал, что предлагаемые участки были непригодны для жилья.
Как отреагировали власти? После того, как история попала в СМИ, уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак заявил, что направит запросы к властям Сочи и в прокуратуру.
«Более чудовищной ситуации я себе представить не могу. Во-первых, чудовищный иск администрации, которая потребовала выселить онкобольного человека через суд из маневренного фонда, заведомо зная, что человек не имеет собственного жилья… Второй вопрос: чем руководствовался судья, который вынес это решение? Я пока не могу найти оправдания этому решению ни с точки зрения закона, ни с точки зрения совести», — цитирует Мышака РИА «Новости».
Он отметил, что «в начале этой грустной истории» стоит городская власть и суд курорта. К ним у правозащитника есть ряд вопросов: куда администрация собралась выселять супругов, где они находятся сейчас, какая им оказана помощь, продуманы ли были администрацией какие-то возможности расселения.
Омбудсмен заявил, что не считает состоятельными и актуальными аргументы властей о выселении — о том, что дом был самостроем на земельном участке, прав на который у супругов не было.
«Когда-то они незаконно построили дом, ну вот когда-то и надо было принимать меры. У людей изъяли участок для государственных нужд, их отселили в маневренный фонд. Эта ситуация должна получить самую острую оценку. И все участники этой истории должны очень серьезно ответить. Потому что это не прекратится никогда», — подчеркнул Мышак.
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