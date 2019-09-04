В Сочи онкобольного мужчину выселили на улицу. В мэрии считают, что он виноват в этом сам

Что происходит? Администрация Сочи пыталась выселить жильцов «Нептуна» с конца 2016 года. Люди жили там после того, как их выселили из жилья либо ввиду олимпийской стройки, либо после того, как они пострадали от стихийных бедствий. Мэрия говорила, что Андрей Мартынов вместе с Ниной Головенчик возвели три самовольных строения на земельном участке на улице Нижнеимеретинской, 1, а прав на землю у них не было — поэтому у них не было права на предоставление другой недвижимости.



Как сообщали Юга.ру, так как Мартынов и члены его семьи добровольно не освободили комнаты № 305 и 306 в пансионате, администрация Сочи подала в Адлерский районный суд иск о выселении из муниципального маневренного фонда без предоставления другого жилого помещения. 22 августа 2016 года Адлерский райсуд удовлетворил исковые требования мэрии. В октябре 2016-го в Адлерский районный отдел судебных приставов направили исполнительные листы о выселении Мартынова и членов его семьи, так как они живут в пансионате «Нептун» без правовых оснований.



В январе после визита судебного пристава, который потребовал у супругов Мартыновых съехать из пансионата, глава семьи обратился в суд с просьбой прекратить судебное производство. Он указал, что из-за тяжелого заболевания не может зарабатывать на аренду или покупку другого жилья.

Его выселили?« 3 сентября к пансионату "Нептун" Мартынову была вызвана карета скорой помощи и предложена госпитализация. Однако он от нее отказался. В настоящее время повторно Мартынову предложено размещение в медицинском учреждении, но он пояснил, что в нем не нуждается», — рассказали в администрации.

По данным издания «Кавказский узел», мужчину вынесли прямо на матрасе: из-за слабости после химиотерапии он не мог идти.

Мэрия отказывается от ответственности. «Администрацией города Сочи Мартыновым был предложен ряд компромиссных вариантов. Это земельный участок в садоводческом товариществе "Солнечное", расположенный в селе Бестужевском Адлерского района, земельный участок с разрешенным видом использования ЛПХ на улице Пархоменко, земельный участок с разрешенным видом использования ИЖС. Однако от указанных земельных участков Мартыновы отказались», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии.

Помимо этого, по словам сотрудников администрации, Мартынову предложили пойти работать в муниципальную организацию с дальнейшим размещением семьи в общежитии, но он не стал этого делать.

Представитель пресс-службы добавил, что мэрия Сочи не владеет помещениями в пансионате «Нептун» и не арендует их. Недавно здание передали Сочинскому государственному университету.