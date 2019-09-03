Начальника отдела УМВД Краснодара задержали по делу о крупной взятке — СМИ
3 сентября появилась информация о том, что врио начальника одного из отделов МВД России по Краснодару стал фигурантом уголовного дела о получении крупной взятки
«Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник сообщил, что Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело на врио начальника одного из отделов следственного управления УМВД по Краснодару Арсена Нарудьяна по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Также по делу проходит ряд неустановленных должностных лиц.
По данным следствия, о которых рассказал источник, следственный отдел полиции по Центральному округу Краснодара с 2015 года расследовал дело о мошенничестве с недвижимостью. Подозреваемым стал некий гражданин Назаров, который находится в Москве под подпиской о невыезде.
Один из подчиненных Нарудьяна в августе 2019 года прибыл в Москву и сообщил подозреваемому, что дело против него могут закрыть, если он передаст полицейским 8 млн рублей. Эти деньги должны были пойти в качестве взятки сотрудникам следственного отдела УМВД Центрального округа Краснодара.
«При этом Нарудьян достоверно знал, что денежные средства должны быть получены в Москве и в дальнейшем переданы ему», — цитирует источника «Интерфакс-Юг».
Посредником в передаче денег выступил Дмитрий Клименко. В конце августа он встретился с Назаренко в одном из ресторанов столицы, где получил 2,8 млн рублей. После этого его задержали сотрудники ФСБ. Впоследствие на Клименко завели дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
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Также сообщается, что Арсена Нарудьяна задержали и допросили в качестве подозреваемого. Об этом написал ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах Краснодарского края.
«В ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе управления МВД Кубани.
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