В Анапе двух высокопоставленных борцов с коррупцией задержали за взятку от торговца паленым алкоголем

Краснодарский край

Распечатать

Начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Анапе и его коллегу из краевого управления задержали при получении взятки в 1 млн рублей

Задержание майоров произошло ночью 22 августа на улице Лермонтова в Анапе. Его провели сотрудники ФСБ и МВД, передает «Интерфакс».

По информации источника издания, начальника ОЭБ и ПК ОМВД по Анапе Федора Дурицкого и старшего оперуполномоченного отдела № 2 УЭБ и ПК ГУ МВД по Краснодарскому краю Дмитрия Душенко задержали в служебном УАЗе в момент получения взятки от местного предпринимателя. 1 млн 80 тыс. рублей предназначались за увод мужчины от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оборот товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности) и общее покровительство в его деятельности по изготовлению и продаже алкоголя на территории курорта.

Читайте также:

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что по данному факту в ведомстве проводится служебная проверка. Если вина сотрудников подтвердится, их уволят из органов внутренних дел, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Как писали Юга.ру, в середине июля власти Анапы призвали сотрудников полиции и все службы курорта усилить борьбу с торговлей суррогатным алкоголем. По данным мэрии города, на курорте еженедельно изымают тонны суррогата, которое отдыхающие покупают как кубанское вино.

Алкоголь Анапа Взятка Полиция Торговля ФСБ

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Пятерых участников перестрелки в Краснодаре задержали в Сочи — СМИ
В Анапе двух высокопоставленных борцов с коррупцией задержали за взятку от торговца паленым алкоголем
На Кубани в 137 школах нашли нарушения пожарной безопасности
Власти Сочи: На видео в соцсетях показали «шокированных» гусениц после химобработки. На самом деле все не так
Появилось новое видео перестрелки в Краснодаре. На нем мужчина с автоматом ногами добивает лежачего
Группа подростков избила ребенка в Новороссийске

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале