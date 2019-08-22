В Анапе двух высокопоставленных борцов с коррупцией задержали за взятку от торговца паленым алкоголем

Начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Анапе и его коллегу из краевого управления задержали при получении взятки в 1 млн рублей

Задержание майоров произошло ночью 22 августа на улице Лермонтова в Анапе. Его провели сотрудники ФСБ и МВД, передает «Интерфакс». По информации источника издания, начальника ОЭБ и ПК ОМВД по Анапе Федора Дурицкого и старшего оперуполномоченного отдела № 2 УЭБ и ПК ГУ МВД по Краснодарскому краю Дмитрия Душенко задержали в служебном УАЗе в момент получения взятки от местного предпринимателя. 1 млн 80 тыс. рублей предназначались за увод мужчины от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оборот товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности) и общее покровительство в его деятельности по изготовлению и продаже алкоголя на территории курорта.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что по данному факту в ведомстве проводится служебная проверка. Если вина сотрудников подтвердится, их уволят из органов внутренних дел, а их руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.