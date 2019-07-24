Экс-полицейского из Краснодара посадили на восемь лет за взятку в 400 тыс. рублей
В Краснодаре в июле суд вынес приговор бывшему полицейскому, которого поймали на взятке
Следствие установило, что сотрудник УВД Краснодара пообещал помочь избежать уголовной ответственности одному из фигурантов уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью. За это полицейский просил 400 тыс. рублей. Факт получения взятки зафиксировали сотрудники УФСБ России по краю.
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Ленинский районный суд признал полицейского виновным. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание экс-полицейский будет в колонии общего режима, сообщили 24 июля в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в январе в Краснодаре подполковника полиции осудили за взятку в 2 млн рублей.
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