Экс-полицейского из Краснодара посадили на восемь лет за взятку в 400 тыс. рублей

В Краснодаре в июле суд вынес приговор бывшему полицейскому, которого поймали на взятке

Следствие установило, что сотрудник УВД Краснодара пообещал помочь избежать уголовной ответственности одному из фигурантов уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью. За это полицейский просил 400 тыс. рублей. Факт получения взятки зафиксировали сотрудники УФСБ России по краю.

На сотрудника МВД завели дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). Ленинский районный суд признал полицейского виновным. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание экс-полицейский будет в колонии общего режима, сообщили 24 июля в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.