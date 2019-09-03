Первый звонок в хуторской школе на Кубани дал единственный первоклассник
В первый класс школы на хуторе Усть-Лабинского района пришел единственный ученик
Всего одного ученика набрали в первый класс основной общеобразовательной школы № 27 хутора Кадухин. В День знаний мальчик дал первый звонок.
«Дима Лобачев его зовут, он вместе с девочкой из 9 класса первый звонок давал — звонил в колокольчик», — рассказала учитель школы № 27 хутора Кадухин Татьяна Белянина.
По ее словам, такая ситуация обычна для школы в населенном пункте, где живет около 400 человек, и иногда в первый класс набирают только одного ребенка. Так, в пятом классе школы № 27 будет учиться один мальчик, а в восьмом классе — одна девочка. Всего в учебном заведении 37 детей, пишет РИА «Новости».
Татьяна Белянина добавила, что первый класс возглавит новый, молодой учитель, для которой это будет первый опыт руководства первым классом.
Всего на Кубани 2 сентября впервые пошли в школу 72 тыс. детей. При этом в Краснодаре в первые классы набрали 18 тыс. 498 детей. В новой школе № 11 на улице Героя Аверкиева сформировали 24 первых класса — до буквы «Ш» включительно. Фоторепортаж с линейки можно посмотреть здесь.
Читайте также
В твиттере обсуждают стереотипы о том, почему нельзя уехать из городов России
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.