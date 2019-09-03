Первый звонок в хуторской школе на Кубани дал единственный первоклассник

Всего одного ученика набрали в первый класс основной общеобразовательной школы № 27 хутора Кадухин. В День знаний мальчик дал первый звонок.

«Дима Лобачев его зовут, он вместе с девочкой из 9 класса первый звонок давал — звонил в колокольчик», — рассказала учитель школы № 27 хутора Кадухин Татьяна Белянина.

По ее словам, такая ситуация обычна для школы в населенном пункте, где живет около 400 человек, и иногда в первый класс набирают только одного ребенка. Так, в пятом классе школы № 27 будет учиться один мальчик, а в восьмом классе — одна девочка. Всего в учебном заведении 37 детей, пишет РИА «Новости».

Татьяна Белянина добавила, что первый класс возглавит новый, молодой учитель, для которой это будет первый опыт руководства первым классом.

Всего на Кубани 2 сентября впервые пошли в школу 72 тыс. детей. При этом в Краснодаре в первые классы набрали 18 тыс. 498 детей. В новой школе № 11 на улице Героя Аверкиева сформировали 24 первых класса — до буквы «Ш» включительно. Фоторепортаж с линейки можно посмотреть здесь.