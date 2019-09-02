Лоцман упал и утонул, пытаясь без страховки перейти с борта танкера на буксир в Туапсе

В Туапсе расследуют уголовное дело из-за гибели лоцмана буксира «Капитан Авдюков»

Лоцман проводил танкер Mount Olympys из акватории порта Туапсе. При переходе с борта танкера на буксир он упал в воду между судами и утонул. При этом лоцман работал на высоте 4,5 метров над водой без страховочного пояса. Также установлено, что он не прошел обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

Кроме того, капитан танкера не установил два троса, заменяющих поручни у входных трапов судна, и допустил то, что лоцман спустился на борт буксира без предохранительного пояса со страховочным концом.

В связи с происшествием возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека). Расследование продолжается, сообщили 2 сентября в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.