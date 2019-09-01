Между Кисловодском и другими городами Ставрополья запустили «Ласточки»

Ставропольский край

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С 1 сентября из Кисловодска в Минеральные Воды и Железноводск начали ходить электропоезда «Ласточка»

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По маршруту Минеральные Воды — Кисловодск «Ласточки» ходят в формате пригородных экспрессов. Поезда делают всего три остановки на станциях Ессентуки, Пятигорск и Лермонтовский.

Планируется, что по этому маршруту будут ходить четыре пары поездов. Из Кисловодска составы отправляются в 6:10, 10:00, 13:40, 16:20, из Минеральных Вод — в 8:10, 11:45, 15:10 и 19:25. Время поездки составляет 55 минут. Стоимость проезда по полному маршруту — 180 рублей.

С 1 сентября «Ласточки» курсируют на маршруте Кисловодск — Железноводск. Электропоезда будут ходить по нему по выходным и праздничным дням. Из Кисловодска они отправляются в 9:27 и 12:30, из Железноводска — в 12:26 и 14:26. Из-за этого частично изменили расписание других пригородных маршрутов на участке Минеральные Воды — Кисловодск, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Подробное расписание можно уточнить по телефону: 8 (800) 775-00-00.

Напомним, что 1 апреля 2018 года электропоезд «Ласточка» начала курсировать между Краснодаром и Кисловодском. Ранее прямого железнодорожного сообщения между этими городами не было.

Железная дорога Общественный транспорт Поезда

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