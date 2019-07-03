Между Армавиром и Адлером запустят «Ласточку»

Электропоезд «Ласточка» начнет курсировать по маршруту Армавир — Курганная — Белореченская — Туапсе — Адлер в декабре 2019 года

Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам совместной работы комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Заксобрания Кубани, краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства, региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края, ОАО «Кубань Экспресс-Пригород», филиала ОАО «РЖД» Северо-Кавказская железная дорога и администрации муниципалитетов.

«Достигнуто соглашение о том, что с 8 декабря 2019 года будет введен в действие график 2019-2020 гг. филиала ОАО "РЖД" Северо-Кавказская железная дорога, согласно которому поезд "Ласточка", сообщением Армавир — Ростовский — Адлер (Имеретинский курорт), начнет осуществлять перевозки пассажиров», — сообщили в пресс-службе ЗСК,

Там отметили, что вопрос об организации ж/д сообщения по этому направлению прорабатывался несколько лет. Ранее в кубанском парламенте обсуждали идею организации маршрута поезда дальнего следования между Армавиром и Сочи. Отмечалось, что расстояние между городами составляет 339 км, а согласно действующим нормативам, для организации пригородного ж/д сообщения участок дороги не должен превышать 200 км. Согласно расчетам, электричка шла бы от Армавира до Сочи 11 часов, а поезд — 7.

Сейчас в сторону Черноморского побережья «Ласточки» ходят из Краснодара, Ростова-на-Дону и Майкопа.