Краснодар и Кисловодск свяжет «Ласточка»

Электропоезд «Ласточка» начнет курсировать между Краснодаром и Кисловодском с 1 апреля. Сейчас прямого железнодорожного сообщения между этими городами нет

На маршрут выйдут «Ласточки», состоящие из пяти вагонов с местами для сидения, в том числе предусмотрены места для инвалидов, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Электропоезд «Ласточка» № 818 будет отправляться из Краснодара в 15:47, в Кисловодск он будет прибывать в 22:14. В обратном направлении электричка № 809 будет отправляться в 6:07 и прибывать в 12:30 в Краснодар. В пути поезд будет делать остановки на станциях в Усть-Лабинске, Тбилисской, Кропоткине, Гулькевичах, Армавире, Невинномысске, Минеральных Водах, Пятигорске и Ессентуках.

Стоимость билета на полный маршрут — от 665 рублей.

Электропоезда «Ласточка» запустили в Краснодарском крае во время Олимпийских игр — 2014. Их использовали для перевозки участников, гостей и зрителей Олимпиады. Сейчас такие электрички курсируют из Краснодара в Ростов-на-Дону, Сочи, Новороссийск.

Как сообщали Юга.ру, вечерний электропоезд «Ласточка», который ездит из Ростова-на-Дону в Краснодар, с 29 апреля продлят до Туапсе.