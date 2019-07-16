В Сочи девушка прыгнула с моста, но полицейские успели схватить ее за руки

В Сочи в июле полицейские помогли девушке, которая собиралась прыгнуть в реку с моста

Сотрудники патрульно-постовой службы Константин Распопин, Василий Бурцев и Владимир Яковлев успели поймать 23-летнюю жительницу Тимашевского района за руки, когда она прыгнула с Ривьерского моста.

«Мы пытались успокоить ее, но она все же решила прыгнуть. В последний момент нам всем удалось поймать девушку за руки и вытащить на мост», — рассказал Распопин.

Полицейские передали девушку медицинским работникам, которые доставили ее в больницу для медицинского обследования, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи в апреле сотрудники МЧС помогли 38-летней женщине, которая упала с Верещагинского виадука.