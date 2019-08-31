На пляже в Сочи нашли боеприпас времен войны

Где нашли боеприпас? Полицейские сообщили в Росгвардию, что возле пляжа одного из санаториев Сочи нашли предмет, похожий на боеприпас. Прибывшие на место инженеры-техники и ОМОН обследовали предмет. Оказалось, что это артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, покрытый коррозией.

Откуда боевые снаряды в Сочи? Во время Великой Отечественной войны, с августа по декабрь 1942 года, на перевалах Главного Кавказского хребта в районе горных массивов Псеашхо и Аишхо проходили крупные сражения. Военные 20-й горно-стрелковой дивизии не дали прорвать фашистам линию обороны.

До сих пор в Сочи регулярно находят снаряды времен войны. Так, в 2014 году из-за боеприпаса оцепили пляж поселка Лоо, а в 2017-м житель курорта нашел на побережье 22 боеприпаса. Кроме того, на месте крушения Ту-154 в акватории Черного моря в Адлерском районе обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны и несколько авиабомб. Снаряды взорвали водолазы, на время операции было остановлено судоходство. В январе 2019 года в районе села Черешня нашли и взорвали 50-килограммовую авиабомбу.

Как обезвредили бомбу на пляже санатория? Боеприпас перевезли в специальном контейнере в песчаный карьер, где взорвали его с помощью накладного заряда, сообщили 31 августа в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.