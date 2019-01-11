Росгвардейцы в Сочи уничтожили 50-килограммовую авиабомбу

Сотрудники Росгвардии обнаружили и уничтожили в селе Черешня боеприпас времен Великой Отечественной войны

В дежурную часть ведомства поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ в районе села Черешня в Сочи обнаружили предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Прибывшие на место сотрудники инженерно-технической группы сочинского ОМОН обследовали предмет и установили, что это авиационная бомба со следами коррозии весом в 50 кг. Росгвардейцы уничтожили боеприпас накладным зарядом, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Крансодарскому краю.