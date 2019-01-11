Росгвардейцы в Сочи уничтожили 50-килограммовую авиабомбу
Сотрудники Росгвардии обнаружили и уничтожили в селе Черешня боеприпас времен Великой Отечественной войны
В дежурную часть ведомства поступило сообщение о том, что при проведении земляных работ в районе села Черешня в Сочи обнаружили предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны.
Прибывшие на место сотрудники инженерно-технической группы сочинского ОМОН обследовали предмет и установили, что это авиационная бомба со следами коррозии весом в 50 кг.
Росгвардейцы уничтожили боеприпас накладным зарядом, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Крансодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в ноябре сотрудники Росгвардии нашли и обезвредили на окраине Ростова неиспользованный снаряд времен войны.
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