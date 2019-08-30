Коллегия судей не нашла нарушений в судах Кубани, на которые пожаловались автоконцерны

Краснодарский край

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Проверка Квалификационной коллегии судей Краснодарского края не выявила нарушений в работе местных судов после жалобы мировых автоконцернов

Суды проверяли рассмотрение дел, на которые жаловались автоконцерны. Представляющий интересы автопроизводителей адвокат Максим Титаренко сообщил, что никаких нарушений коллегия не выявила.

«Получен ответ из Квалификационной коллегии судей Краснодарского края, они провели проверку, никаких нарушений не выявили», — цитирует Титаренко ТАСС.

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Он добавил, что инициировать какие-либо новые обращения по этому поводу в правоохранительные органы и уполномоченные ведомства пока не планируется. При этом, по словам Титаренко, инициаторы обращений рассчитывают, что резонанс вокруг проверок положительно скажется на правоприменительной практике в судах на Кубани.

«Посмотрим, как изменится правоприменительная практика в судах Краснодарского края после того, что произошло, а также в связи с приходом в регион нового руководства [в июне президент Владимир Путин назначил новым председателем Краснодарского краевого суда Алекся Шипилова — прим.]. Если будет продолжаться данная вакханалия, среагируем», — сказал адвокат.

Как писали Юга.ру, в мае Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover обратились с жалобой на судей Краснодарского края в ФСБ, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей. Они заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара. Ущерб компаний за несколько лет составил около 200 млн рублей. Представители автоконцернов отметили, что большинство дел рассматривалось в одних и тех же судах с участием одних и тех же судей, а ходатайства ответчика отклонялись. 

Служебную проверку начали Квалификационная коллегия судей и Совет судей Краснодарского края. Также по поручению Генпрокуратуры жалобы проверяет прокуратура края.

Кроме того, на краснодарский судей пожаловался итальянский банк «Интеза». Банк направил в Верховный суд и Следственный комитет жалобы о том, что во время разбирательств с недобросовестными контрагентами судьи Кубани продемонстрировали признаки необъективности и предвзятости.

Автопром Мошенничество Суд

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