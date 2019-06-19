Генпрокуратура, Кремль и ВККС займутся жалобами автоконцернов на судей из Краснодара
Высшая квалификационная коллегия судей и Генпрокуратура РФ ответили на жалобу мировых автоконцернов на использование краснодарских судов в мошеннических схемах
В ответе Генпрокуратуры говорится, что замначальника управления ведомства по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Эдуард Селезнев попросил прокуратуру Краснодарского края проверить доводы из жалобы автопроизводителей.
Из ответа ВККС следует, что еще одну проверку проведет квалификационная коллегия судей Краснодарского края. Зампредседателя ВККС Елена Грачева попросила региональную коллегию передать результаты проверки в антикоррупционное управление Кремля и в ВККС, пишет РБК. Издание отмечает, что ответы ВККС и Генпрокуратуры — первая официальная реакция федеральных структур на жалобу автоконцернов.
Напомним, ранее Грачева отмечала, что рассмотрение жалобы на региональные суды не входит в компетенции ВККС. А концерны заявляли, что обратились туда из-за того, что неоднократные обращения в Краснодарскую краевую квалификационную коллегию по различным случаям нарушения закона не давали результата.
Как писали Юга.ру, Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover обратились с жалобой на судей Краснодарского края в ФСБ, Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей. Они заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара. Ущерб компаний за несколько лет составил около 200 млн рублей. Представители автоконцернов отметили, что большинство дел рассматривалось в одних и тех же судах с участием одних и тех же судей, а ходатайства ответчика отклонялись.
После стало известно, что квалификационная коллегия судей и Совет судей Краснодарского края начали служебную проверку.
Кроме того, на краснодарский судей пожаловался итальянский банк «Интеза». Банк направил в Верховный суд и Следственный комитет жалобы о том, что во время разбирательств с недобросовестными контрагентами судьи Кубани продемонстрировали признаки необъективности и предвзятости.
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