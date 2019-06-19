Генпрокуратура, Кремль и ВККС займутся жалобами автоконцернов на судей из Краснодара

Высшая квалификационная коллегия судей и Генпрокуратура РФ ответили на жалобу мировых автоконцернов на использование краснодарских судов в мошеннических схемах

В ответе Генпрокуратуры говорится, что замначальника управления ведомства по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Эдуард Селезнев попросил прокуратуру Краснодарского края проверить доводы из жалобы автопроизводителей.

Из ответа ВККС следует, что еще одну проверку проведет квалификационная коллегия судей Краснодарского края. Зампредседателя ВККС Елена Грачева попросила региональную коллегию передать результаты проверки в антикоррупционное управление Кремля и в ВККС, пишет РБК. Издание отмечает, что ответы ВККС и Генпрокуратуры — первая официальная реакция федеральных структур на жалобу автоконцернов.

Напомним, ранее Грачева отмечала, что рассмотрение жалобы на региональные суды не входит в компетенции ВККС. А концерны заявляли, что обратились туда из-за того, что неоднократные обращения в Краснодарскую краевую квалификационную коллегию по различным случаям нарушения закона не давали результата.