Пенсионный фонд «Сафмар» планирует к концу 2019 года вывести из своего инвестиционного портфеля все активы без кредитных рейтингов

Вся Россия

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Фонд утвердил новые приоритеты развития, направленные на обеспечение надежности инвестирования и рост доходности пенсионных средств

Основными приоритетами новой стратегии развития бизнеса фонда являются прозрачность и открытость инвестиционной деятельности, сбалансированная инвестиционная политика, повышение лояльности клиентской базы, внедрение цифровых технологий, улучшение системы корпоративного управления.

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В 2018 году «Сафмар» завершил ребалансировку инвестиционного портфеля, что выразилось в сокращении вложений фонда в ценные бумаги с низкими кредитными рейтингами и улучшении кредитного качества всех активов.

По итогам этого процесса 80% активов в портфеле фонда имеют сопоставимые по шкале S&P рейтинги на уровне ВВ и выше, а 67% — рейтинги ВВВ-, сообщили 30 апреля в пресс-службе НПФ «Сафмар». Фонд представил прогнозный график, в котором по итогам 2019 года отсутствуют активы без рейтинга, а высокий рейтинг ВВВ- у 74% ценных бумаг.

«За последние два года существенно повысилось кредитное качество активов в портфеле фонда. Это подтверждается тем, что фонд в 99% случаев проходит стресс-тестирование при норме Банка России в 50% на сегодняшний день. Ребалансировка поможет сделать инвестиционный портфель максимально защищенным, надежным и устойчивым. Совет директоров дал поручение менеджменту фонда обеспечить регулярное раскрытие информации о составе инвестиционного портфеля вплоть до эмитентов на сайте НПФ», — отметил член совета директоров, генеральный директор ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» (материнской компании НПФ «Сафмар») Авет Миракян.

АО НПФ «Сафмар» входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Фонд является дочерней компанией ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» — первого в России публичного диверсифицированного инвестиционного холдинга с фокусом на финансовый сектор экономики.

Примечание: ценные бумаги в портфеле НПФ «Сафмар» имеют кредитные рейтинги разных агентств. Для сопоставления рейтингов и приведения к единому показателю в диаграмме использованы рекомендации, разработанные Банком России в «Сценариях для проведения НПФ стресс-тестирования в соответствии с указанием Банка России от 4 июля 2016 года N4060-У». Рейтинги приведены по шкале S&P.

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