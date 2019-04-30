Пенсионный фонд «Сафмар» планирует к концу 2019 года вывести из своего инвестиционного портфеля все активы без кредитных рейтингов

В 2018 году «Сафмар» завершил ребалансировку инвестиционного портфеля, что выразилось в сокращении вложений фонда в ценные бумаги с низкими кредитными рейтингами и улучшении кредитного качества всех активов.

По итогам этого процесса 80% активов в портфеле фонда имеют сопоставимые по шкале S&P рейтинги на уровне ВВ и выше, а 67% — рейтинги ВВВ-, сообщили 30 апреля в пресс-службе НПФ «Сафмар». Фонд представил прогнозный график, в котором по итогам 2019 года отсутствуют активы без рейтинга, а высокий рейтинг ВВВ- у 74% ценных бумаг.

«За последние два года существенно повысилось кредитное качество активов в портфеле фонда. Это подтверждается тем, что фонд в 99% случаев проходит стресс-тестирование при норме Банка России в 50% на сегодняшний день. Ребалансировка поможет сделать инвестиционный портфель максимально защищенным, надежным и устойчивым. Совет директоров дал поручение менеджменту фонда обеспечить регулярное раскрытие информации о составе инвестиционного портфеля вплоть до эмитентов на сайте НПФ», — отметил член совета директоров, генеральный директор ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» (материнской компании НПФ «Сафмар») Авет Миракян.