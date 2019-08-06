На Кубани в ДТП погиб водитель со стажем вождения один год

Краснодарский край

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В Туапсинском районе 5 августа в ДТП погиб мужчина, еще один человек пострадал

Авария произошла в 17:03 на трассе Майкоп — Туапсе. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21083 со стажем вождения один год выехал на встречную полосу и врезался в машину «УАЗ Патриот».

В результате столкновения виновник аварии погиб на месте. В больницу доставили 56-летнего пассажира УАЗ. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, вечером 5 августа в Темрюкском районе произошло ДТП с бензовозом, в результате которого два человека погибли, еще четверо пострадали.

ГИБДД ДТП смерть Туапсинский район

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