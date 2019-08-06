На Кубани в ДТП погиб водитель со стажем вождения один год

В Туапсинском районе 5 августа в ДТП погиб мужчина, еще один человек пострадал

Авария произошла в 17:03 на трассе Майкоп — Туапсе. По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21083 со стажем вождения один год выехал на встречную полосу и врезался в машину «УАЗ Патриот».

В результате столкновения виновник аварии погиб на месте. В больницу доставили 56-летнего пассажира УАЗ. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.