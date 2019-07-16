Уснувший за рулем водитель и пассажир погибли в ДТП под Горячим Ключом
На трассе возле Горячего Ключа ночью 15 июля произошла автомобильная авария, в которой погибли два человека
Авария случилась в 4:40 на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, 45-летняя женщина со стажем вождения один год за рулем автомобиля ВАЗ-21112 ехала со стороны Джубги в Краснодар. Она уснула и потеряла контроль за дорогой, съехав на обочину. Там машина врезалась в стоящий на обочине грузовик MAN с прицепом.
В результате аварии водитель легковушки и ее 39-летний пассажир погибли на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 14 июля под Новороссийском произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором пострадали два водителя.
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