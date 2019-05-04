В Краснодаре на берегу озера нашли тело мужчины

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на берегу Покровского озера в Краснодаре

Тело обнаружили вечером 3 мая на Карасунской набережной. Фото с места происшествия попало в соцсети. По словам очевидцев, в руках мужчины взорвалась граната.

«По факту гибели мужчины проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.