В Краснодаре на берегу озера нашли тело мужчины
Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на берегу Покровского озера в Краснодаре
Тело обнаружили вечером 3 мая на Карасунской набережной. Фото с места происшествия попало в соцсети. По словам очевидцев, в руках мужчины взорвалась граната.
«По факту гибели мужчины проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.
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