Рита Ора выступит на закрытии «Новой волны» в Сочи

В концертном зале New Wave Hall в Олимпийском парке Сочи 24 августа стартует международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2019»

В первый день состоится гала-концерт открытия с участием Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Анны Нетребко, Юсифа Айвазова, Димаша Куйдайбергена, Maruv, Егора Крида, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева, дуэта 2Маши, Димы Билана, Ани Лорак, Сергея Лазарева, Николая Баскова, Кристины Орбакайте, Валерии, группы «Дискотека Авария», Алсу, Юлианы Карауловой, Александра Реввы, Ирины Дубцовой, Интарса Бусулиса, Нюши, группы Iowa и других.

25 августа в рамках «Новой волны» пройдет юбилейный вечер композитора Игоря Крутого, посвященный его 65-летию. Специальным гостем события станет уругвайская актриса и певица Наталия Орейро.