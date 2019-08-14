Рита Ора выступит на закрытии «Новой волны» в Сочи
В концертном зале New Wave Hall в Олимпийском парке Сочи 24 августа стартует международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2019»
В первый день состоится гала-концерт открытия с участием Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Анны Нетребко, Юсифа Айвазова, Димаша Куйдайбергена, Maruv, Егора Крида, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева, дуэта 2Маши, Димы Билана, Ани Лорак, Сергея Лазарева, Николая Баскова, Кристины Орбакайте, Валерии, группы «Дискотека Авария», Алсу, Юлианы Карауловой, Александра Реввы, Ирины Дубцовой, Интарса Бусулиса, Нюши, группы Iowa и других.
25 августа в рамках «Новой волны» пройдет юбилейный вечер композитора Игоря Крутого, посвященный его 65-летию. Специальным гостем события станет уругвайская актриса и певица Наталия Орейро.
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26 августа состоятся выступления конкурсантов, которых поддержат отечественные исполнители среди которых Пелагея, Лолита, Александр Панайотов, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Юлия Савичева, Тина Кузнецова, Варвара Визбор, Елка.
На следующий день запланирован творческий вечер Сосо Павлиашвили, песни которого исполнят Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Тамара Гвердцители, Вахтанг, группа A'Studio, Теона Контридзе, Ясения, Александр Шоуа.
28 августа зрителей ждут выступления участников конкурса и звезд отечественной эстрады. 29 августа оргкомитет объявит финалистов и победителя «Новой волны». В рамках церемонии закрытия выступит британская поп-певица Рита Ора.
Приобрести билеты можно только у авторизованных продавцов-партнеров конкурса. Подробности по ссылке.
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