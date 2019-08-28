МВД: Казаки, подравшиеся с жителем Геленджика, не были на службе и подали на него заявление. В ККВ поддержали их действия
Чиновница ГУ МВД по Краснодарскому краю заявила, что участвовавшие в драке в Геленджике казаки были нереестровые. В Кубанском казачьем войске говорят другое
Что произошло? В соцсетях появилось снятое в День города Геленджика видео, на котором видно, как несколько казаков бьют окровавленного мужчину, который лежит на земле. Позже появилось еще одно видео, на котором запечатлено начало конфликта. Мужчина сел рядом с казаками, они о чем-то поговорили. Один из казаков встал, затем встал мужчина, которого казак толкнул на пожилого мужчину. После этого подбежали другие казаки и началась драка.
Что сказали о казаках в МВД? О том, что казаки из попавшей на видео потасовки не являлись дружинниками и не находились на службе, сообщила врио замначальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Краснодарскому краю Марина Ковалева.
«Казачество входит в число народных дружин. Они несут службу только с сотрудниками полиции… Есть казаки реестровые, которые непосредственно входят в наш актив, в реестр народных дружин, а есть просто казаки… Это были нереестровые казаки», — цитирует Ковалеву РИА «Новости».
Также источник издания в пресс-службе ведомства сообщил, что казаки подали заявление на жителя Геленджика. Он в свою очередь также ранее написал заявление на казаков и заявил о нанесенных ему травмах.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю не смогли подтвердить порталу Юга.ру эту информацию.
Что с этим не так? Ковалева сказала, что казаки несут службу только с сотрудниками полиции, однако с 2014 года законодательство позволяет казакам следить за правопорядком на улицах без полицейских.
Также она сказала, что участники конфликта — это нереестровые казаки. Однако на сайте Кубанского казачьего войска говорится, что эти казаки относятся к казакам Геленджикского районного казачьего общества ККВ, а в охране общественного порядка участвовали на добровольных началах.
Ранее атаман Геленджикского районного казачьего общества Константин Зырянов сообщал, что в центре Геленджика несут службу по охране общественного порядка 24 казака. Об одном из участников конфликта он сказал, что тот состоит в обществе с 2017 года.
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Что еще говорят в Кубанском казачьем войске? В ККВ описали ситуацию так: к казакам подошел молодой человек, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, «проявляя хамство и неуважение к окружающим», «в грубой форме попросил престарелого мужчину встать», употреблял в отношении казаков «оскорбительные высказывания, неприемлемые для любого мужчины и казака».
«В ответ один из казаков потребовал от молодого человека отойти от лавочки и попытался отвести его в сторону. Однако молодой человек нанес казаку удар по лицу, спровоцировав ответные действия и конфликт — драку», — говорится в сообщении ККВ.
Остальные казаки «провели блокирование и удержание агрессивного молодого человека» до прибытия сотрудников полиции.
«Кубанское казачье войско в случае возникновения конфликтных ситуаций не поддерживает методы силового решения вопросов. Однако, учитывая затронутые честь и достоинство казака, а также вопиющее хамское отношение к престарелому человеку, считает действия казака в данном случае обоснованными и отвечающими естественному поведению мужчины», — заявили в ККВ.
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