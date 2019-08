«Заступился за дедушку и защищал честь и достоинство кубанского казака». Казаки рассказали свою версию избиения мужчины в Геленджике

View this post on Instagram

СВОЁ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ КОНФЛИКТА С НЕТРЕЗВЫМИ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ ВЫСКАЗЫВАЮТ КАЗАКИ. . На видео историю рассказывает казак, который заступился за пожилого геленджичанин. . Атаман Геленджикского районного казачьего общества Зырянов К.И.: «Круглосуточно 24 казака несут службу по охране общественного порядка в центре Геленджика. На отдыхе люди расслабляются, бывает, что ведут себя не очень прилично, а бывает и агрессивно по отношению к другим гостям курорта. За смену приходится предотвращать по 15 – 20 драк. Объясняем, уговариваем иногда и пристыдим хулиганов – для казака это привычные будни в летний период. Комментируя данную драку, хочу сказать, что, конечно, никто из казаков не настроен на грубое решение конфликтов. Но в данном случае, когда нетрезвые молодчики повели себя нагло по отношению к пожилому горожанину и после замечания в их адрес начали оскорблять заступавший на службу патруль, понимаю, что сдержаться было трудно. Во-первых, казак заступился за 82-летнего дедушку, во-вторых, он защищал честь и достоинство кубанского казака. В ответ на оскорбления пьяного хама оттолкнул его, после чего получил удар кулаком в лицо. Чаще так развязно, как этот молодой человек, себя ведут отдыхающие, которые расслабляются на курорте, переходят границы дозволенного. Но это были наши местные люди, потому за их поведение в нетрезвом виде в центре города в праздничный день стыдно вдвойне. Казак, о котором идёт речь, состоит в нашем обществе с 2017 года. Сергей Осауленко очень чёткий, исполнительный, дисциплинированный человек. На его счету десятки найденных и переданных родителям ребятишек, которые летом теряются на набережной, столько же предотвращённых драк. Постоянно участвует в охране общественного порядка во время массовых мероприятий».