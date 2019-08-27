«Заступился за дедушку и защищал честь и достоинство кубанского казака». Казаки рассказали свою версию избиения мужчины в Геленджике

Казаки и пострадавший после конфликта с ними мужчина рассказали о драке, произошедшей в Геленджике 24 августа

Что произошло? В соцсетях появилось снятое в День города Геленджика видео, на котором видно, как несколько казаков бьют окровавленного мужчину, который лежит на земле. Позже появилось еще одно видео, на котором запечатлено начало конфликта. Мужчина сел рядом с казаками, они о чем-то поговорили. Один из казаков встал, затем встал мужчина, которого казак толкнул на пожилого мужчину. После этого подбежали другие казаки и началась драка.

По его словам, прибывшие к месту ЧП полицейские увезли его и вызвали ему скорую, которая доставила его в травматологическое отделение. Там его обследовали, также он прошел медосвидетельствование для подачи заявления.

«Сел, попросил сфотографироваться, они ответили, что нельзя — что при исполнении. Я спросил, что это за норма закона такая, которая запрещает фото. Ответа не получил, начались грубые высказывания в мой адрес. Один из казаков встал, начал кричать, пожилой человек, испугавшись его крика, отошел в сторону. В этот момент я тоже встал и попросил не высказываться грубо, на что получил толчок и последующий удар. В ответ я пытался оборониться, сотрудники казачества повалили меня на землю, продолжили избиение, в том числе ногами, распылили баллончик, разбили нос», — рассказал мужчина.

Что сказал пострадавший? По словам 30-летнего пострадавшего, ему были нанесены телесные повреждения, разбит его телефон. Он написал на казаков заявление в полицию.

Что говорят казаки? На видео, опубликованном пресс-службой администрации Геленджика, один из участников конфликта заявил, что мужчина, который присел на лавочку, был пьян, агрессивен и выражался нецензурной бранью.

«Сидели ожидали старшего, к нам подсел молодой человек, попытался обнять меня, сидящего рядом дедушку агрессивно толкнул и сказал напарнику: "Давай сними нас с этими алкашами-казаками ряжеными". Я говорю ему: "Ты че, молодой человек! Во-первых, извинись перед дедушкой, во-вторых, какие мы ряженые, мы находимся тут по форме». Сказал, что не хочу с ним разговаривать, так как он пьян. В ответ на это он начал выражаться нецензурной бранью. После этого говорю: "Я не хочу с тобой ни общаться, ни фотографироваться. Я его толкнул, все. В ответ он с левой руки ударяет в челюсть. Потом я не сдержался, конечно, тоже ударил, и вот эта заварушка пошла», — рассказал казак.

После, по его словам, мужчину скрутили и положили на землю, он успокоился, попросил отпустить.

«Мы его отпустили, а он опять начал кидаться на всех. Произошло повторное задержание, минут через 10 полиция прибыла», — добавил он.

В свою очередь атаман Геленджикского районного казачьего общества Константин Зырянов охарактеризовал этого казака как четкого и дисциплинированного человека.

«Комментируя данную драку, хочу сказать, что, конечно, никто из казаков не настроен на грубое решение конфликтов. Но в данном случае, когда нетрезвые молодчики повели себя нагло по отношению к пожилому горожанину и после замечания в их адрес начали оскорблять заступавший на службу патруль, понимаю, что сдержаться было трудно. Во-первых, казак заступился за 82-летнего дедушку, во-вторых, он защищал честь и достоинство кубанского казака. В ответ на оскорбления пьяного хама оттолкнул его, после чего получил удар кулаком в лицо», — сказал Зырянов.

Он добавил, что чаще «так развязно» ведут себя отдыхающие, а этот человек оказался местным, и за его поведение «в нетрезвом виде в центре города в праздничный день стыдно вдвойне».