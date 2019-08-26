В Геленджике казаки избили мужчину за просьбу с ними сфотографироваться

В Геленджике 24 августа несколько казаков избили мужчину, который пытался с ними сфотографироваться

Что произошло? В социальных сетях 24 августа появилось видео, на котором видно, как во время празднования дня города несколько казаков бьют окровавленного мужчину, который лежит на земле, пишет RT.

Из-за чего началась драка? Тогда пострадавший рассказал, что сел на лавочку рядом с казаками для совместной фотографии, однако последним что-то не понравилось и они его избили. Позже появилось видео с началом конфликта. На нем видно, что молодой человек действительно сел рядом с казаками. Через некоторое время последние встали и толкнули мужчину на пенсионера. После этого подбежали еще четыре казака и началась драка.

Что говорит полиция? В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что по факту причинения повреждений 30-летнему мужчине полицейские проводят проверку.