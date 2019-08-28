В Сочи водитель Jaguar пытался заехать на территорию санатория и снес забор

В Центральном районе Сочи 27 августа автомобиль Jaguar протаранил забор одного из санаториев

Инцидент произошел вечером на улице Пирогова на территории санатория «Заполярье».

«Водитель не справился с управлением и врезался в забор. В аварии никто не пострадал», — сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Сочи.

В группе «ЧП Сочи» написали со ссылкой на очевидца, что водитель был пьян.