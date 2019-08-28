В Сочи водитель Jaguar пытался заехать на территорию санатория и снес забор

Краснодарский край

Распечатать

В Центральном районе Сочи 27 августа автомобиль Jaguar протаранил забор одного из санаториев

Инцидент произошел вечером на улице Пирогова на территории санатория «Заполярье».

«Водитель не справился с управлением и врезался в забор. В аварии никто не пострадал», — сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Сочи.

В группе «ЧП Сочи» написали со ссылкой на очевидца, что водитель был пьян.

Читайте также:

В Сочи нередки случаи, когда машины врезаются в объекты инфраструктуры, и некоторые из них заканчиваются трагически. Как писали Юга.ру, в апреле автомобиль врезался в остановку и сбил четырех человек, двое из них — женщина и ребенок — умерли. В июле в центре курорта внедорожник въехал в крыльцо супермаркета.

ДТП Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре на сутки отключат светофоры у Тургеневского моста
В Краснодаре жители многоэтажек пожаловались в Госдуму на неработающие 5 месяцев лифты
В Сочи водитель Jaguar пытался заехать на территорию санатория и снес забор
В Краснодаре начались рейды по эвакуации машин с новых выделенных полос
130 гектаров на 117 млн рублей. Добровольные пожарные сообщили, что на Кубани третьи сутки бушует природный пожар
Из-за массового отъезда туристов трасса Джубга — Сочи перегружена в восемь раз

Лента новостей

Статьи

Трудовой лагерь вместо базы отдыха

Дети пожаловались на свои каникулы на Черноморском побережье Краснодарского края

Фоторепортажи

«Олимпиакос» выбил «Краснодар» из Лиги чемпионов

Эмоции в фотографиях

Фоторепортажи Партнерский

День «Еврохима» и праздник урожая в Белореченске

Фоторепортаж

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале