В Сочи водитель Jaguar пытался заехать на территорию санатория и снес забор
В Центральном районе Сочи 27 августа автомобиль Jaguar протаранил забор одного из санаториев
Инцидент произошел вечером на улице Пирогова на территории санатория «Заполярье».
«Водитель не справился с управлением и врезался в забор. В аварии никто не пострадал», — сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД УВД по Сочи.
В группе «ЧП Сочи» написали со ссылкой на очевидца, что водитель был пьян.
В Сочи нередки случаи, когда машины врезаются в объекты инфраструктуры, и некоторые из них заканчиваются трагически. Как писали Юга.ру, в апреле автомобиль врезался в остановку и сбил четырех человек, двое из них — женщина и ребенок — умерли. В июле в центре курорта внедорожник въехал в крыльцо супермаркета.
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