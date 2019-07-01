В Сочи арестовали водителя легковушки, из-за которого «Нива» влетела в остановку и сбила четырех человек

В Сочи взяли под стражу водителя автомобиля Mitsubishi, устроившего ДТП, в котором погибли три человека и один пострадал

ДТП произошло днем 19 июня на трассе Джубга — Сочи. Автомобиль «Нива» врезался в остановку после того, как его толкнула ехавшая сзади машина Mitsubishi. В результате скончалась 40-летняя женщина. Еще одну женщину и двух маленьких мальчиков госпитализировали. Одни из детей умер в больнице.

По факту ДТП завели уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц). Водитель иномарки находится под арестом. Устанавливаются все обстоятельств случившегося. Расследование продолжается, сообщили 1 июля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.