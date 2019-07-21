Женщина на внедорожнике врезалась в крыльцо супермаркета в центре Сочи

Краснодарский край

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Красный Lexus врезался в крыльцо супермаркета в переулке Морском в Сочи, пострадала пешеход

Авария случилась днем 20 июля. К месту ЧП вызвали медиков. По данным ОГИБДД УВД по Сочи, пострадала только девушка-пешеход.

«Женщина-водитель не справилась с управлением, допустила выезд на тротуар. В результате небольшого касания с пешеходом последнему была оказана первая помощь. Водитель не пострадала», — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия уточняются.

ДТП Сочи
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