Женщина на внедорожнике врезалась в крыльцо супермаркета в центре Сочи

Красный Lexus врезался в крыльцо супермаркета в переулке Морском в Сочи, пострадала пешеход

Авария случилась днем 20 июля. К месту ЧП вызвали медиков. По данным ОГИБДД УВД по Сочи, пострадала только девушка-пешеход.

«Женщина-водитель не справилась с управлением, допустила выезд на тротуар. В результате небольшого касания с пешеходом последнему была оказана первая помощь. Водитель не пострадала», — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия уточняются.