На Кубани пьяный парень за рулем машины перевернулся и врезался в столб

Краснодарский край

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В Армавире ночью 27 августа пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала его пассажирка

Авария произошла около 2:00 на улице Кирова. По предварительным данным, пьяный 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 превысил скорость, не справился с управлением и наехал на бордюр, из-за чего машина перевернулась на бок и врезалась в опору ЛЭП.

В результате ДТП с травмами госпитализировали пассажирку автомобиля. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На Кубани нередо происходят ДТП по вине пьяных водителей. Как сообщали Юга.ру, 17 июля в Темрюкском районе четыре ребенка пострадали в ДТП, которое устроил их пьяный отец. В июне в Сочи пьяный полицейский сбил двух 16-летних девушек и скрылся.

Армавир ГИБДД ДТП

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