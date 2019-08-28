На Кубани пьяный парень за рулем машины перевернулся и врезался в столб

В Армавире ночью 27 августа пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала его пассажирка

Авария произошла около 2:00 на улице Кирова. По предварительным данным, пьяный 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 превысил скорость, не справился с управлением и наехал на бордюр, из-за чего машина перевернулась на бок и врезалась в опору ЛЭП.

В результате ДТП с травмами госпитализировали пассажирку автомобиля. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.