Два бытовых вагончика сантехников сгорели возле многоэтажки в Фестивальном микрорайоне Краснодара

View this post on Instagram

UPD. По информации от подписчиков на Гагарина 75, сейчас горит бытовка сантехников, работают 5 пожарных расчётов! . @liudmilal1109 сообщает «Что-то горит в районе 18 школы» Сильно горит, половина района в дыму! #пригорело #типичныйкраснодар