Два бытовых вагончика сантехников сгорели возле многоэтажки в Фестивальном микрорайоне Краснодара

В Краснодаре на улице Гагарина 27 августа сгорели два бытовых вагончика для сантехников

Спасателям сообщили о пожаре во дворе многоэтажки в 21:12. В 21:21 пожарные приехали на место происшествия и установили, что горят два бытовых вагончика. Огонь распространился на площади 100 кв. метров.

Пламя локализовали в 21:09, полностью потушили — в 22:21, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.