Два бытовых вагончика сантехников сгорели возле многоэтажки в Фестивальном микрорайоне Краснодара

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Гагарина 27 августа сгорели два бытовых вагончика для сантехников

Спасателям сообщили о пожаре во дворе многоэтажки в 21:12. В 21:21 пожарные приехали на место происшествия и установили, что горят два бытовых вагончика. Огонь распространился на площади 100 кв. метров.

Пламя локализовали в 21:09, полностью потушили — в 22:21, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На странице «Фестивальный ФМР Краснодар» в инстаграме уточнили, что сгорела бытовка сантехников. Во время пожара дымом заволокло часть Фестивального микрорайона.

Днем ранее в Краснодаре на улице Буденного в двухэтажке загорелись балкон и крыша дома. Еще один пожар произошел утром 26 августа в Новороссийске. Там загорелась кровля пятиэтажного дома. Из здания эвакуировали 35 человек.

Краснодар МЧС Пожары

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