В центре Краснодара загорелись балкон и крыша дома

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Буденного 26 августа произошел пожар в жилом доме

В 14:14 спасателям поступило сообщение о возгорании в двухэтажке на улице Буденного между Красноармейской и Коммунаров. Загорелись балкон и кровля.

Спустя 15 минут прибывшие на место пожарные локализовали огонь на площади 4 кв. метра. Ликвидацией пожара занимаются три спецмашины, эвакуации жильцов не было.

Информация уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Еще один пожар произрошел утром 26 августа в Новороссийске. Там загорелась кровля пятиэтажного дома. Из здания эвакуировали 35 человек.

Краснодар МЧС Пожары

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