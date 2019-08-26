В центре Краснодара загорелись балкон и крыша дома

В Краснодаре на улице Буденного 26 августа произошел пожар в жилом доме

В 14:14 спасателям поступило сообщение о возгорании в двухэтажке на улице Буденного между Красноармейской и Коммунаров. Загорелись балкон и кровля.

Спустя 15 минут прибывшие на место пожарные локализовали огонь на площади 4 кв. метра. Ликвидацией пожара занимаются три спецмашины, эвакуации жильцов не было.

Информация уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Еще один пожар произрошел утром 26 августа в Новороссийске. Там загорелась кровля пятиэтажного дома. Из здания эвакуировали 35 человек.